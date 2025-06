BEZ DLAKE NA JEZIKU! Natalija Trik FX progovorila o pesmi koja je završila u rukama Sandre Afrike: Ona je atraktivna...

Iskren do koske!

Natalija Ibraimov, srpska pevačica koja je član grupe "Trik FX" gostujući u Amidžiju osvrnula se na uspeh pesme svoje koleginice Sandre Afrike, a koja nosi naziv "Nevaljala".

Da li misliš da bi hit koji je otpevala Sandra Afrika bolje prošao da si ga otpevala ti?

- Uh, to je sada baš teško pitanje, Sandra je atraktivna, na terenu je, to je samo pitanje. Moram da kažem, ta pesma koja se zove "Nevaljala", dve noći sam radila tu pesmu, trebala da snimim tu pesmu i pesma je odletela...Nije poenta u novcu, nadoknadili smo to! - rekla je Natalija.

Autor: Nikola Žugić