Auh, je l' moramo o tome?! Gazda Paja progovorio o roditeljstvo, deci od malena UVEO OZBILJNE MERE: Nisam im davao...

Iskren do koske!

Naš reper Pavle Bošković, poznatiji kao Gazda Paja, pre pet godina je postao otac, a pre samo dve godine dobio je još jedno dete. Sada je, gostujući u Amidžiju, progovorio o roditeljstvu.

Koja je najgora stvar koju si uradio kao roditelj?

- Auh, je l' moramo o tome?! Nisam davao klincima telefone i previše ekrana, jer sam video da to uzima maha i da deca prolupaju. To je mali mozak, kreće da priča i da govori i onda radimo na tome...Pa ne znam šta je najgore, ne možeš to pitanje da postaviš roditelju (smeh).

Autor: Nikola Žugić