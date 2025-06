Samo što ga nisam ISELILA IZ KUĆE: Jelena Radanović progovorila o braku i životu sa Slobom, pa se osvrnula na ljubomoru: Scena je bila katastrofa...

Jelena Radanović govorila je otvoreno o svom privatnom životu, upoznavanju sa Slobom Radanovićem, ali i deci i porodici.

Pevačeva supruga Jelena Radanović je progovorila o ljubomori i odnosu u braku, te je prepričala jedinu situaciju koja se može nazvati "scenom".

- Kod nas ljubomore nema uopšte. Jedino pamtim jedno sa početka naše veze. Neka devojka, stvarno je bila prelepa i mlada, i Sloba mi je rekao da ona flertuje sa njim i da mu se ona sviđala fizički pre mene. Ona stala pored njega, peva onako na mikrofon, bukvalno usne na usne. On jadan, njemu glupo, sklanja se, videlo se da mu je neprijatno, on je takav. Scena je bila katastrofa i sve se to videlo na storiju. A mene nije pozvao na tu proslavu. Kada je došao kući, ne shvataš šta se desilo, samo što ga nisam iselila. To je jedina ljubomorna scena u našem životu. To je jedino eto, za sve ove godine. ne zato što nismo mi ljubomorni, nego nema potrebe, nema situacije... To je čovek koji lomi ruke i pre onoga što ste videli u Zadruzi, gledala sam ja slike. Ljubomoran je on, i ja sam, ali jednostavno nismo imali nikakvu situaciju.

Sloba joj se dopao i pre nego što su se upoznali

Jelena je otkrila kada je prvi put čula za pevača i kako je izgledao prvi susret.

- Tada sam živela u Španiji i došla sam na kratko u Beograd. Tada sam ga videla na ekranu, pozvala sam sestru i pitala: "Ko je ovo"? Tada mi je sve ispričala, da je on pevač, da je oženjen i sve što se dešavalo u Zadruzi. Nešto kasnije sam išla na korekciju noktiju kada mi je devojka rekla da to veče ulazi njegova žena i ja sam tad prvi put to gledala. Meni se on odmah fizički svideo, zato sam i pitala za njega. Tada sam gledala ulazak Kristinin, posle kada sam se vratila u Španiju, gledala sam samo isečke na internetu. Bilo je prezabavno, kao neka serija. Svideo mi se kompletno, kao neka beba, i fizički i psihički. Jesam ja tražila da peva na mom rođendanu, ali mi napamet nije palo da ću se udati za njega - govorila je Jelena i priznala kako se osećala kada ga je ugledala na proslavi:

- Odsekla su mi se kolena, ali doslovno. Niko nije primećivao da se nešto dešava. Progovorili smo samo dve rečenice, sutradan mi je pustio poruku i pitao da li je sve bio okej, čak je i persirao. Posle toga se više nismo čuli. Tek šest meseci kasnije kada smo bivši suprug i ja potpisali za razvod, tada je Sloba pustio poruku, kao da je znao. Zvao me je odmah kući, da razgovaramo, čak sam se i uvredila malo. Otišla sam tada kod njega i više se nikada nismo razdvojili.

Autor: Nikola Žugić