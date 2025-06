ŠOK-DETALJI TAJNOG VENČANJA! Zorannah se udaje za golmana - Prsten je odabrala sama, Holandija je napravila PROBLEM, a evo šta se dešava sa svadbom!

Iako se javnost iznenadila kada je par pokazao prsten, Zorana priznaje da je sve bilo isplanirano unapred!

Jedna od najpoznatijih inuenserki sa domaće javne scene, Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, ovih dana je u epicentru pažnje nakon što je objavila da se verila sa svojim partnerom, golmanom Elojem Rumom. Romantična prosidba dogodila se na egzotičnom Kurasau, a Zorana je odlučila da sve detalje podeli sa svojim pratiocima putem najnovijeg vloga.

Iako su mnogi očekivali da je reč o iznenađenju, Zorannah je odmah demantovala tu pretpostavku i otkrila da je veridba zapravo dugo planirana, prenosi Republika.

- Puno je bila pitanja koja su vezana za prsten i da li je sve bilo iznenađenje. Prsten sam ja birala. Iskreno, nikada ne bih dozvolila muškarcu da mi bira nešto što ću ja da nosim na ruci svaki dan. Druga stvar, ispostavilo se kao pravi potez jer kada smo išli da gledamo prstenje, ja sam uvek znala šta hoću. Ja pre toga nikada nisam probala verenički prsten i htela sam da budem sigurna da je to to što hoću - priznala je iskreno, te objasnila da su još u decembru prošle godine zajedno kupili prsten, iako tada nije otkrila javnosti o čemu je tačno reč.

- Možda možete da vratite vlog iz decembra. Prsten smo uzeli 10. decembra, tada sam rekla da mi je to bio najbolji dan u životu i nisam naravno rekla šta se desilo. Nisam očekivala da ćemo tog dana kupiti prsten, Eloj je rekao: "Ako je to to što hoćeš, pakuj,

idemo".

Iako je mnogima izgledalo kao da je prosidba stigla iznenada, Zorannah ističe da je sve bilo isplanirano unapred, pa čak i lokacija.

- Bila je ispravna odluka što sam ja umešala prste u to. Mi prsten imamo od decembra, znali smo da ćemo da čekamo da odemo

na odmor jer nismo hteli da se to desi u Belgiji ni u Holandiji, i da nas Belgija podseća na tako lep momenat u životu. Znali smo da čekamo plažu i samim tim znala sam da se ovde dešava pošto je ovo jedina plaža koju ćemo videti ove godine. Tako da, nije bilo iznenađenje.

Zanimljivo je da su Zorana i Eloj već ranije planirali da se venčaju – još pre same veridbe. Kako kaže, procedura u Holandiji ih je potpuno zbunila.

- Mi smo aplicirali da se venčamo u Holandiji još u septembru prošle godine i rekli su da će biti između četiri do osam nedelja, ali niko nas nije nazvao do dana današnjeg. Svo to vreme smo mislili da ćemo se venčati i da nikome nećemo reći to. Da obavimo veridbu kada odemo na odmor, objavimo to i onda da objavimo da smo venčani. Međutim, Holandija funkcioniše po jako čudnom principu, ne znam da li su izgubili naše papire i šta je biloi problem, niko nas nikada nije zvao. Tako da nismo se venčali iako je trebalo biti.

Njihova ljubavna priča počela je na aplikaciji za upoznavanje namenjenoj poznatim ličnostima, a kako Zorannah ranije isticala - "ljudima visokog kalibra". Ubrzo nakon upoznavanja započeli su zajednički život, a sada su i ozvaničili svoju ljubav veridbom.

Autor: Nikola Žugić