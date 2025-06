NAŠA PEVAČICA UMALO SLETELA U JARAK! Progovorila o nemilom događaju u Novom Sadu

Šok!

Pevačica Zorana PavićZorana Pavić progovorila je o nemilom događaju koji se desio kada je u navigaciji unela pogrešan grad, te je umalo završila u jarku.

- Jao, imam jednu zanimljivu situaciju. Trebalo je da idem kod mog druga Ognjena koji je inače dizajner i fotograf, ali i moj saradnik, zajedno smo radili na novoj pesmi. Pošalje o meni navigaciju, moja navigacija, jednom će me stvarno odvesti negde da se nikad više vratiti neću, ali živa istina - započela je priču Zorana Pavić, pa dodala:

- Koliko mi nekad olakša, ali nekad ume da zabaguje. Nasred puta mi kaže izlazi, pa skreni desno. Pa gde, lutko, desno, u jarak? Znači nema ni izlaza, nije ono kao izlaza na autoputu. Gde desno sestro slatka - ispričala je Zorana Pavić u podkastu "Nešto moje" i nasmejala sve.

Pevačica se dotakla i teških trenutaka u svom životu, te istakla da ju je humor spasao.

- Rođena sam kao borac, ali sam samo htela da naglasim da su to zaista bili jako teški trenuci koji su se odrazili na zdravstveno stanje, prevashodno nisam bila u mogućnosti da radim svoj posao, automatski se to odrazi na finansije, ti sve dublje i dublje toneš. Zahvalna sam Bogu ako mi je možda uskratio neke stvari, on dobro zna zašto mi je uskratio - istakla je Zorana Pavić i dodala da je i najteže situacije okretala na šalu.

- Družim se sa duhovitim ljudima. Ta energija i to što možemo da se šalimo, i kada je mnogo teško, mnogo mi je značilo - ispričala je pevačica Zorana Pavić.

Autor: Nikola Žugić