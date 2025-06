ISTINA JE, RADI U GARAŽI GDE SE PARKIRAJU POZNATI: Mina Kostić progovorila o dečku i pričama da je verio bivšu zadrugarku: Mogao je da ima milion žena...

Mina Kostić nedavno je priznala da je srećna u ljubavi i da uživa u vezi sa čovekom kog još uvek nije upoznala. Naime, izabranik Mine Kostić živi u Americi, a sada su se pojavile priče da je pre dve godine verio bivšu zadrugarku Draganu Spasojević, kao i to da nema svoju firmu već da radi u garaži gde bogati parkiraju svoje besne automobile.

Mina Kostić je otkrila istinu. Kako kaže, njoj njegov novac nije bitan, kao ni to gde on radi već joj je bitno samo to da se vole i međusobno poštuju.

- Ja sam rekla da on može da bude čistač ulica, mene to ne zanima. Kako je moj otac, on je čistio ulice, ali je bio pošten i dobar. Mogao je isto da ima milion žena, mene njegov život pre mene ne zanima, ne interesuje me. Ja sve znam o njemu, on je sa tom osobom bio mesec dana, ne želim da iznosim detalje o njemu. Nisu bili vereni. On je sa nekom drugom ženom bio veren. To je iza njega i iza mene. Nama je najbitnija ljubav, a mi to imamo zaista - rekla je Mina.

- Posle svega što sam ja prošla, a prošla sam svašta, od siromaštvo kojekakvih para. Sve sam ostvarila u životu i daće Bog da mi zajedno još ostvarimo mnogo toga. Oboje smo vredni, a šta ko priča to me ne zanima. Ja ne želim da otkrivam njegov identitet, to će on kad dođe, daće izjavu. Planira da dođe, pa će sve reći. Naravno da ću i ja da idem.

O njegovom poslu! - On radi u firmi, nema firmu. Ali meni nije bitno, istina je da radi u garaži gde se parkiraju poznati. Znate kakav je to posao? Ja ne želim o tome da pričam, to je njegov posao. Njegov novac mene ne interesuje, imamo ljubav. Kakav novac, ja sam na kraju zbog ljubavi ostala u stanu od 39 kvadrata. Mene njegova zarada ne zanima.

Autor: Nikola Žugić