SVI GLEDAJU JEDAN DETALJ NA ZADNJICI! Ljudi u neverici zbog stajlinga Jovane Jeremić: Objavila sliku iz teretane i napravila haos na mrežama

Voditeljka Jovana Jeremić (34) ne krije da redovno trenira kako bi održala vitku figuru, a sada je sve iznenadila kada je podelila fotografije sa treninga.

Dok su druge žene u sali bile u helankama i opremi za trening, Jovana Jeremić je odlučila da vežba u teksas šortsu, a nije ponela ni patike za salu, te je bila bosa.

Voditeljka je na sebi imala i crveni topić sa dubokim dekolteom, a svi su gledali u nitne koje se nalaze duž cele zadnje strane šortsa.

"Biću milijarderka"

Jovana Jeremić je jednom prilikom priznala da je do svoje 33. godine je zaradila mnogo novca.

- Sve što ja pričam, pričam iz svojih cipela. Zato što ova moja pravila, ne može klasična prosečna srpska žena da primeni jer ona nije Jovana Jeremić i to svaka žena treba da zna, bez da ja sebe sad nešto dižem. Ja ne poznajem puno žena koje su zaradile ovoliko novca koliko ja. Ja ne poznajem nijednu ženu, pored mene, koja je toliko uspela, koja je toliko novca zaradila. Ja sam svog novca zaradila jako puno u životu do svoje 33. godine. Mislim da je ovo početak, ja neću stati dok ne budem bila milijarderka, ali u pravom smislu, jedna žena do koje niko više neće moći da dođe, rekla je Jovana Jeremić prilikom gostovanja na Red TV.

Autor: Nikola Žugić