Pevačica se godina bavi prostitucijom: Javno otkrila sve, pa jednom izjavom ŠOKIRALA

Transrodna pevačica Elektra Elit šokirala je javnost kada je priznala da se bavi prostitucijom u Švajcarskoj gde je to legalizovano, a potom je otkrila da će primati i penziju.

Elektra Elit je otkrila kolika će joj primanja biti nakon što se penzioniše kao prostitutka u Švajcarskoj.

- Ako živim u Srbiji, biće to sasvim dovoljno, a ja neću starost dočekati ovde, tako da biće mala. Bila bi 4.000 evra, malo je to za Švajcarsku. To i nije tako bolna tema koliko je plaćanje poreza, jer imam klijente koji bi sve karticom - šokirala je ona tada.

"Muzika mi je samo marketing"

Podsetimo, Elektra se nedavno pojavila na jednom događaju gde je govorila o muzičkoj karijeri.

Elektra Elit otvoreno priča da je prostitutka u inostranstvu, dok se već godinama bavi pevanjem i objavljuje pesme i spotove.

- Ja sam stvarno popustila, otišla sam u Švajcarsku, radila sam dva meseca bez pauze, 60 dana, bez ijednog slobodnog dana, pa pravite računicu koliko sam zaradila! Ja sam mašina! Ja sama odlučujem kad ću da odmaram, kad sam prezasićena ja samo odem u drugi stan, to je to. Da nisam prostitutka, bila bih voditeljka ili tako nešto. Volela bih Cecu prvo da ugostim. Ja nju baš gotivim, baš je gotivim. Njoj se uvek kasnije desi ono što otpeva, tako i meni, poslednjih sedam pesama mojih. Definitivno prestajem sa muzikom kroz par meseci. Sita sam, hoću da se fokusiram na primarni posao u inostranstvu, to mi je bio marketing za ono što radim preko - rekla je tada.

