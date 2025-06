Tuga u domu naše pevačice! Javno se oprostila od bitne osobe: Nedostajaće mi tvoj osmeh, naši razgovori

Jovana Pajić na društvenim mrežama oglasila se i otkrila da je zavladala tuga u njenoj porodici.

Naime, pevačica je saopštila da joj je umro stric.

Jovana je objavila njegovu fotogtrafiju i napisala emotivne reči:

- Jovančo Micić, tako me je zvao. Moj strikan, uvek dovoljno prisutan da me podseti "Šta god da ti treba, meni prvo reci". Mnogo ćeš mi nedostajati i ti, tvoj smeh i naši razgovori...

Podsetimo, Jovana Pajić, pre tačno godinu dana, objavila je pesmu "Ludilo moje", koja je njenu karijeru usmerila ka vrhu. Sa numerom "Prezime se briše" dodatno je učvrstila poziciju na muzičkoj sceni, a duetska pesma sa Marijom Šerifović "Demoni", proglašena je za "žensku himnu".

Imajući u vidu njen mladoliki izgled, teško je poverovati da se javnosti predstavila još pre dve decenije, kao učesnica takmičenja "Zvezde Granda".

Pevačica se prisetila tog perioda života, rekavši da je petnaestogodišnja Jovana bila jedna pre vremena odrasla devojčica. S jedne strane zrela i samostalna, a sa druge večito dete.

Danas, kaže, mediji nikoga ne štede.

- Osetljiva sam na agresiju, bezobrazluk, nevaspitavanje. Društvene mreže dovele su do toga da se svačije mišljenje čuje, a kada vidite koliko ima izopačenih, nesrećnih i frustriranih ljudi koji se ne bave sobom, nemoguće je da vas to ne poremeti. Velika je to i ozbiljna tema.

Autor: M.K.