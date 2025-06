Sin odbija da priča srpski, a ja se i dalje osećam kao stranac u Turskoj: Emina Jahović otvorila dušu nakon razvoda, progovorila i o bivšij svekrvi

Emina Jahović se 2018. godine razvela od turskog kolege Mustafe Sandala, posle deset godina braka, ali još uvek veruje u ljubav i zajednicu.

Ona je zbog ljubavi ostavila ceo život u Srbiji i otišla u Tursku, gde se udala i rodila dva sina. Pevačica ne krije da ne razmišlja kada se zaljubi, te da za nju i posle braka dugog jednu deceniju, ima prostora i za drugi.

- Kada sam se razvela, mislila sam da se više nikad ne bih udala, a sada sve više mislim suprotno... Mi smo povređeni, padnemo i ustanemo. Žena sam koja voli brak. Nije mi prirodno da ako imaš partnera, i u nekim si određenim godinama, da ga predstavljaš kao dečka, lepše je kada kažeš: “Ovo je moj muž” - rekla je nedavno Emina, koja bi mogla ponovo da podredi život nekome i promeni mesto stanovanja.

- Život mi je odavno u koferu, što više prolazi vreme, sve više se smanjuje svet u mojoj glavi. Za mene nije bitno da li je to Istanbul ili Beograd. Jedino u Americi ne bih mogla da živim. Vaspitana sam tako, dosta sam konzervativna. Otišla sam u Istanbul, ostavila sam karijeru, bilo je teško, bila sam u stranom svetu, koliko god su ti ljudi bili fini prema meni. To mora da bude ljubav, ako nije, to je onda mučenje. Toliko sam bila zaljubljena u svog muža, tadašnjeg dečka, da sam otišla glavom bez obzira, nisam razmišljala. Gubim vezu sa realnošću kada se zaljubim - iskrena je pevačica.

Emina je mlada postala muzička zvezda i tako stekla finansijsku nezavisnost, a muškarac joj, kako ističe, treba zbog emotivne sigurnosti.

- Nisam nikada imala partnera koji je imao manja primanja od mene. Mustafa je uvek bolje zarađivao od mene, ali smo i zajedno imali neke kampanje, zajednički posao... Uvek stojim sa dve noge na zemlji, nikada nisam bila sponzorisana na bilo koji način. Smeta mi što ljudi pričaju da li sam sa milionerima ili ne. Ne treba mi muškarac da bi mi nešto dao, nego da se osećam sigurno u emotivnom smislu - kazala je Emina, koja nije za odvojen novčanik u braku.

- Moji roditelji su delili sve pare. Totalno mi je čudno što postoje ljudi koji suprotno funkcionišu. Zajednica znači trošiti i zarađivati zajedno. Prirodno mi je da muškarac više zarađuje, jer šta bi drugo imali da nam ponude - rekla je tada pevačica kroz smeh.

- Mi smo se rodile sa jakom mašinom, mi smo generator, muškarac mora da nas prati. Mislim da smo mi mnogo jače. Muškarci se štite oklopom jačeg pola, kada bi se samo porodili... Biti domaćica je najteži posao na svetu. U vreme kovida sam se podsetila kako je to. Imam jednu ženu koja mi pomaže u kući, a kada je bio karantin, bila sam sama sa decom i to kuvanje, pranje, u životu nisam bila umornija. Domaćica se negde smatra ponižavajućim poslom, međutim, ti ceo život posvetiš mužu i porodici, nemaš momenat sebičluka. To je za poštovanje - istakla je ona.

Pevačica se prisetila dolaska u Tursku i upoznavanja sa Mustafinom mamom.

- Sećam se kada me je doveo da upoznam majku, pogledala me je... Mustafa je jedinac, nije Edipovac, nema ni previše turskog mentaliteta jer se školovao u inostranstvu. Na početku je bila teška, bilo je katastrofa. Posle toga smo postale dobri prijatelji, ona je najbolja baba - rekla je i dodala:

- Bojim se kakva ću svekrva biti, da ne budem posesivna i ljubomorna ako vidim da ih iskorišćavaju na neki način. Poznajem žene jako dobro.

Emina se suočila sa dosta predrasuda tokom karijere, a jedna od onih koja joj je najviše smetala je da je nadobudna.

- Na početku karijere, ljudi su pričali da ne znam da pevam, a kasnije da sam nadobudna, a ja sam bila samo jako stidljiva kada sam se pojavila. Ljudi ne shvataju, dolazim iz male sredine, vaspitana sam da kao žena budem u nekom drugom planu. Ta sramežljivost zna da deluje kao nadobudnost, a to je samo maska. Trebalo mi je vremena da steknem samopouzdanje koje nisam imala - kazala je pevačica.

Ni posle toliko godina, Emina Tursku ne doživljava svojim domom, iako su joj sinovi jednim delom Turci.

Bolje se osećam u Srbiji. Tamo se osećam kao stranac, iako su mi deca Turci. Jaman govori srpski, a Javuz odbija iz nekog razloga, malo je ljubomoran, pa neće da priča - rekla je pevačica i otkrila svoju veliku odluku - potpuno drugačije se ophodi prema deci.

- Mustafa je bio loš, a ja dobar policajac. Kada sam ostala sama sa njima, bila sam bespomoćna. Nisam imala nekoga da bude autoritet. Počela sam da se ponašam strože, njima nije bilo jasno šta se sa majkom desilo.

Autor: N.B.