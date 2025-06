Milena Dravić je glumom počela da se bavi još kao srednjoškolka, kada je otkriva slovenski redatelj František Čap sa kojim snima svoj prvi film "Vrata ostaju otvorena" u ulozi Marije.

Potom u relativno kratkom vremenskom roku ostvaruje još nekoliko filmskih uloga, a presudna u njenoj karijeri bila je ona u filmu "Prekobrojna" hrvatskog redatelja Branka Bauera, koja joj je 1962. godine pored slave doniela i "Zlatnu arenu" na filmskom festivalu u Puli.

Čuvena glumica je za svoju dugogodišnju karijeru osvajala mnoge nagrade i priznanja, a kada se davne 1980. godine pojavila na crvenom tepihu festivala u Kanu, u svilenoj haljini zasenila je sve svojim izgledom. Ona je tada primila nagradu za najbolju sporednu ulogu u filmu Gorana Paskaljevića "Poseban tretman".

Milena Dravić je jedina glumica s ovih prostora, koja je dobila nagradu na Kanskom festivalu. Prisećajući se tog događaja, Dravić je ispričala kako je zahvaljujući njenoj toaleti svet saznao za prizrensku svilu, koju je onda ona slala filmskim zvezdama širom sveta.

- Ono što sam unapred uradila, ne zbog nagrade, nego zato što idem prvi put u Kan, zamolila sam jednog od najvećih kreatora Aleksandra Joksimovića da mi kreira haljinu i on je to božanstveno uradio. Uradio je to od prave prizrenske svile, koju je obojio u najdivnije boje. Nakit sam imala naš i sve je na meni bilo naše, ništa strano. Kada se završila ceremonija, prišlo mi je nekoliko žena, strankinja i pitale su me za materijal i ja sam im objasnila. Dale su mi adresu da im šaljem po 30, 40 metara - istakla je glumica svojevremeno.

Inače, glumica se uvek trudila da u inostranstvu prezentuje i neka obeležja ovdašnje tradicije.

"Po povratku iz Kana u Beograd, kupila sam - ako se iko još seća prodavnica po gradu koje su se zvale 'Duga resa' gde se prodavalo srpsko platno i slične stvari - poručenih čitavih 40 metara prizrenske svile i slala je u London, Pariz...

