Bukti rat: Saška Karan osula paljbu po mlađoj koleginici, nazvala je smešnom i ružnjikavom

Zorana Mićanović i Milica Jokić trenutno važe za jedne od najaktuelnijih mladih pevačica na domaćoj muzičkoj sceni, a njihovi nastupi redovno privlače veliki broj obožavalaca.

Internetom je sada počeo da kruži snimak nastao nakon snimanja jedne emisije, a na kojem se može čuti kako se njih dve svađaju. Problem je nastao kada je Milica uporedila Mićanovićevu sa starijom koleginicom Saškom Karan, što se Zorani nije dopala, te je shvatila to kao uvredu.

Ovim povodom oglasila se i Saška Karan, koja je istakla da su na njenim numerama radila velika imena sa domaće javne scena, kao što je između ostalog pokojni kreativni direktor "Granda", Saša Popović.

- Stvarno ne mogu da shvatim i razumem da me neka Zorana komentariše. Ja prvi put čujem za nju. Ne znam jel to neka starleta ili neka pros*itutka ili nešto treće stvarno ne znam. Inače pesmu "Daću daću" je pravio Saša Popović i pesma izdata za "Grand", za one koji to ne znaju. Pesmu "Odličan pet" pisala Marina Tucaković "Srce puno baruta" Kemiš i to su sve hitovi. Eto toliko. Što se tiče Milice Jokić znam ko je. Mislim da je fina devojka. Eto toliko o tome - rekla je Saška, nakon čega je dodala da će vrhunac Zoranine karijere biti rad u kafani:

- E vidim da se jadnica izgleda bavi pevanjem. Stvarno je smešna i po izgledu i po stasu, a naročito glasu. Ne znam da li je neko čuo za nju osim onih u njenoj ulici. Vidim da je građena ko patkica mala ružnjikava nikad neće biti neka zvezda, samo kafana i to je njen plafon.

