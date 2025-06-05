Ovo je rodna kuća Ane Nikolić: Oronula fasada, šiblje na sve strane, a evo šta je njena prva komšinica iz Donje Mutnice otkrila o pevačici (FOTO)

Ana Nikolić je odrasla u porodičnoj kući u selu Donja Mutnica nadomak Paraćina, a njeni meštani su svojevremeno otkrili koliko Ana danas posećuje rodni kraj.

Nikolićeva je još od detinjstva znala da će biti pevačica, a posebno je bila opčinjena Lepom Brenom, čiji je hit "Čačak, Čačak" pevala po ceo dan u čizmama svoje majke. Tako je zabavljala komšije, koji su nam ispričali detalje iz pevačicinog detinjstva.

- Bila je mnogo dobro dete, veselo, znam je od kada se rodila. Bila je velika maza. Obula bi majčine čizme, koje su joj bile ogromne, i pevala je tu po dvorištu "Čačak, Čačak" od Lepe Brene. Htela je to i uspela je - počela je baka Vera izlaganje:

- Svi su je voleli. Živela je u ovoj kući sve do preseljenja u Paraćin, gde je išla u osnovnu školu. Mnogo je bila vezana za svog pokojnog oca Dušana, koji je mlad preminuo. On je sahranjen na našem seoskom groblju. Tu je bila i njena baka, ali je ona umrla pre nekoliko godina. Dođe preko leta, bila je prošle godine sa ćerkom Tarom, igrale su se po dvorištu, tamo gde je nekad bila ljuljaška - ispričala nam je Vera.

Baka Vera nam je tada otkrila da Ana svake godine s bratom Markom poseti njen rodni kraj.

- Obavezno dođe svake godine s bratom Markom kad je pomen njihovom ocu, to ne propušta. Marko je rekao da će da dođe, treba nešto da renovira po kući, valjda će uskoro. On je baš vezan za ovu kuću i ne da da se proda.Tu jedan čovek pušta ovce, dali su mu dozvolu, ali brzo raste trava. Imam da joj poručim da češće dolazi kod nas u Mutnicu, da obilazi kuću i da svrati na kafu, ja sam uvek tu - sa osmehom je završila baka Vera.

Kako smo tad zabeležili, iza zelene kapije i kršnog zidića nalazi se kuća gde su živeli Anini njeni baka i deka, a u kojoj je provela dobar deo detinjstva. Nekada pod konac sređeno dvorište sada je zapušteno, a zatvoreni prozori i spuštene roletne otkrivaju da ovde više nikog nema. I dok se nekada iz dvorišta čula dečija graja i smeh, sada je okućnica zarasla u korov jer prosto nema ko da je održava.

