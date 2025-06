Magdalena Vračić se pre devet godina pojavila u popularnom takmičenju "Pinkove zvezdice" i tada osvojila ssrca publike ali i žirija čuvenog takmičarenja. Ona danas ima 22godinu i i važi za jednu sjajnu mladu pevačicu koja krupnim koracima grabi ka vrhu.

Magdalena je danas gostovala u jutranjem programu RED televizije, Ne gledam ti ja to, gde je govorila u takmičenju, ali i o karijeri i uspehu ka kojem grabi krupnim koracima.

- Pinkove zvezdice i Pinkove zvezde su nešto najlepše što mi se desilo, ja kao dete da pevam ispred Cece, Harisa Džinovića, Marine Tucaković, Bore Čorbe, to je nešto neopisivo. Naravno prvo su bile zvezdice gde sam se predstavila pesmom "Bol do ludila" a u Pinkovim zvezdama je bila "Isplači se" od Snežane Đurišić - rekla je Magdalena pa je otkrila da li ima tremu danas:

- Nemam tremu, nekada sam i previše opuštena, a kada sam se takmičila nisam bila svesna gde sam i to je bilo dobro.

Magdalena je tokom emisije otkrila da nikada neće zaboraviti jedan nastup koji je imala:

- Nikada neću zaboraviti kada sam bila gost Aleksandre Prijović u Varaždinu, to je nešto neopisivo. Ja sam prvo mislila da me zezaju, Aleksandru sam znala, upoznali smo se na nekom privatnom veselju, jer ja pevam pola estrade na privatnim veseljima. Mene su nakon toga zvali moji saradnici i rekli mi da Aleksandra želi da joj budem gost, ja to nisam verovala, mislila sam da me zezaju, dok me ona nije sama pitala koji dan želčim da pevam. Bila sam dve večeri gost na njenim koncertima, imala sam tremu tada, ali ne zbog pevanja. - rekla je Magdalena pa je dodala:

- Meni je bilo jako drago što me je Aleksandra zvala, i presrećna sam što me je pohvalila i veoma mi je drago zbog toga, jer nama mladima znači podrška kolega, pogotovo toliko uspešnih koliko je Aleksandra. Njene reči i njena podrška mi mnogo znači.

Mlada pevačica je otkrila da li je imala uzora u detinjstvu:

- Imala sam uzora, naravno u više žanrova, ali mislim da nema pevačica koja ne voli Cecu i koja ne bi volela da bude kao Ceca. - rekla je Magdalena pa se osvrnula na saradnju sa Slobom Radanovićem:

- Ja sam stalno pevala na njihovim proslavama, svadbi, rođendanima, rođenju sina, on je sjajan i on i Jelena, oni su divni ljudi koji su prirodni. Sloba je sjajan kolega koji je uvek tu da pomogne i podrži.

Tokom emisije, ona je zapevala i čuveni hit Dare Bubamare "Polje jagoda" i tom prilikom rekla da je Dara koleginica koja mladima pevačicam uvek daje podršku, a kako Darin hit zvuči u Magdaleninoj interpretaciji poslušajte u nastavku.

Ona je prošle godine nakon dužeg vremena, počastila ljubitelje njene muzike pesmom "Lepeza", koju prati neobičan spot. Nije menjala svoj tim saradnika, pa je i tada ostala dosledna najtraženijim kompozitorima, aranžerima i tekstopiscima Dejanu Kostiću, Marku Drežnjaku i Radetu Rakazovu.

Autor: N.B.