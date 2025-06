HAOS! PEVAČ TVRDI DA GA JE BOSANAC PREVARIO: Podvalio mi je ukradenu pesmu, imao sam mnogo problema! Kompozitor mu odbrusio: Lažeš!

Ivan Kukolj Kuki izjavio je da mu je kompozitor Dragan Stojković Bosanac podvalio ukradenu pesmu "Prošla si pored mene" i da je zbog toga imao problema sa autorom te numere.

Pevač je ovo ispričao gostujući u jednom podkastu.

- "Prošla si pored mene", tu mi je pesmu dao Dragan Stojković Bosanac, a ja uopšte nisam znao da je to Hakala uradio. I ona je kod mene bila veliki hit, a kod njega ne. I onda se prošle godine pojavi čovek koji je napisao tu pesmu, posle 30 godina. Imao sam stravične probleme s njim. Kao autor pesme tražio mi je novac, ali to smo nekako sredili. Tu pesmu je meni poturio Bosanac, tad je to moglo da ukradeš, da uzmeš, sad to nema šanse - rekao je Kuki u podkastu.

Stupili smo u kontakt s Bosancem.

- Laž je da sam pesmu naplatio i uvalio ja! Sigurno nisam bio potpisan kao autor i time oštetio autora te pesme. Proverite ko je potpisan kao autor i s njim vidite o čemu se radi. Kuki bi trebalo da reguliše svoje obaveze sporne pesme i on zna ime i prezime, kao i telefonski broj autora koji živi u Sarajevu - naveo je Stojković.

Podsetimo, istu pesmu prepevala je i Barbara Bobak. Nakon toga je Ivan Kukolj izjavio da sebe smatra daleko boljim izvođačem od drugih kolega koji obrađuju njegove pesme, a to se odnosilo i na Barbaru.

