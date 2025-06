BEBI DOL PROMENILA IME U LIČNOJ KARTI: Pevačica odlučila da započne život iz početka, a evo kako se sad zove

Bebi Dol je nakon smrti roditelja želela da započne novi život, te je izabrala i novo ime.

Pevačica Dragana Šarić, poznatija javnosti kao Bebi Dol, do pre nekoliko godina odazivala na ovo ime i prezime, međutim, odjednom je odlučila da ga promeni u Dana Todorović.

- Jednostano odlučila sam da se više ne zovem Dragana Šarić jer mi je to dosadilo, ali i zbog toga što želim da započnem novi život. Promenila sam ime u Dana Todorović. Moram da objanim zbog čega. Dana je moje crkveno ime, a Todorović sam uzela od supruga. Mnogo mi se sviđa kako mi stoji i volela bih da me ljudi ubuduće zovu tako - rekla je tada pevačica.

Ona je još objasnila i kako je ’80-ih godina nastao njen čuveni nadimak.

- Jedne noći kada je trebalo osmisliti omot za taj moj singl, došlo je to Bebi ime i Dol prezime. Mislila sam da tako mogu da sačuvam privatost. Ime je smislio, evo reći ću iako možda on ne bi voleo da se pominje u tom kontekstu, Srđan Šaper. Kao što sam ja smislila puno stvari za njega, tako je i on rešio ovaj problem. On je bio "kum" - otkrila je jednom prilikom Dana Todorović.

Autor: M.K.