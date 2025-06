Voditelj pucao na slavnog pevača: U sve bila umešana i fatalna crnka, otkrivena istina nakom mnogo godina

Hrvatski kantautor Masimo Savić, koji je preminuo 2022. godine, jednom prilikom je govorio o incidentu koji se dogodio u stanu pevačice Alke Vuice.

Nakon smrti Masima Savića počela je da kruži njegova izjava gde je prepričao kako je došlo do incidenta sa voditeljem Željkom Malnarom. Pevač je tada pred kamerama rekao da je mogao da pogine jer je voditelj na jednoj žurki u Alkinom stanu izvadio Magnum pištolj iz jakne i pucao u njega. Metak ga je promašio, probio zid i završio u bojleru.

Massimo Savić otkrio koji voditelj je pucao na njega

- Istina je da Massimo prepričava taj događaj i razumem da je to mnoge šokiralo i tek će šokirati večeras ili u reprizi sutra poslepodne. Ipak, epizoda serijala o Alki Vuici, priča je o njenom mukotrpnom probijanju na muzičku scenu, pisanju tekstova za mnoge poznate izvođače i skladatelje među kojima su, osim Massima, Josipa Lisac, Tajči, Boris Novković, Željko Bebek i mnogi drugi. Naravno, ona u filmu opisuje i nastanak hitova koje je sama izvela poput „Laži me“ ili „Otkad te nema“. Bile su to godine kad su ti mladi kreativci živeli prilično intenzivno, da iskoristim diplomatsku formulaciju, ali ne bih volio da ti segmenti priče zasjene Alkin rad - rekao je Toni Volarić za Slobodnu Dalmaciju o svom dokumentarnom serijala Zauvijek autor.

Podsetimo, Massimo Savić je preminuo 2022. godine nakon kratke i teške bolesti. O svom životu Masimo je pričao o porocima.

-Vrlo teško sam prihvatao smrt tih dragih ljudi. Mene su u društvu EKV-a i tih boema zvali grof. Jesam bio za zezanje, bio sam i za eksperimentisanje sa drogom, ali sam uvek vodio računa o higijeni i diskreciji. Uvek sam im govorio: „Nemoj da izgledaš kao dronjak, sredi se, ne moraš stalno svim svojim bićem da pokažeš u kojem si društvu i šta radiš, probaj to nekako elegantnije da uradiš“. S podsmehom su prihvatali te moje reči, ali na kraju je ispalo da sam bio u pravu. Ja sam kroz slalom tih osamdesetih prošao a da nisam ostavio nijedan komad sebe na tim zastavicama. Droga nije bila moj životni izbor, eksperimentisao sam s njom jer je bila u modi, bila je in. Bilo je prvi put. Prvi put su se u Jugoslaviji pojavile i lake i teške droge i nama je sve to bilo neverovatno interesantno, a policija pritom nije znala apsolutno ništa o tome. Bilo je novo i ne može se zameriti nekome ko je hteo da proba, da vidi šta je to i otkrije u čemu je tu stvar. Danas je apsolutno druga priča. Danas se zna šta je droga i nema opravdanja. To što sam ja uspeo svoj život da vratim na pravi kolosek nije moja velika pobeda i veliki uspeh, jer kod mene se nije ni dogodilo veliko oštećenje. Kod drugih kod kojih je oštećenje već nastalo bilo je teško vratiti se na pravi put. Govorim o fizičkom oštećenju, kada bolest zavisnosti već uzme maha. Bilo mi je lako da stanem, jer sam shvatio da je moj prioritet da imam porodicu, da budem otac, i to konzervativan otac. Neko ko je u stanju da svoju ćerku pošalje na fakultet - rekao je on tada u velikoj ispovesti.



Autor: N.B.