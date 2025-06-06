Na nastupu Marine Živković ubili čoveka! Pevačica progovorila o tragediji: Dečko je pao kraj mene mrtav

Marina Živković davno se povukla sa estrade i posvetila drugim stvarima kada je karijera u pitanju, a malo ko zna da je na nastupu jednom prilikom imala pravu dramu.

Naime, pevačica je govorila o tome kako su nepoznati muškarci izvadili oružje, te su upucali momka.

- Ostavila sam mikrofon oko četiri ujutru. Više nisam imala snage, red je bio da se razilazimo na tom veselju i... Taman da sednem, čuo se pucanj! Nisam mnogo uzbudila zbog toga. Mislila sam, ponovo je sevnula petarda.

- Onako umorna, uopšte nisam ukapirala šta se dešava... Žene poskakaše, počeše da vrište. Na metar od mene, jedan od najveselijih momaka - pade! Kao da sam se tek tada osvestila - rekla je Marina tada za Sabor.

- Pritrča moj drug odmah, dograbi me i odvuče u jedan ćošak. Dečko koji je pao beše mrtav! Ubijen! U stvari, šta je bilo? Momak je hteo da izađe iz kafića. Drugi, mrtav pijan, hteo je da uđe. Sreli su se na vratima, onaj što je ulazio je imao revolver i ko zna zašto je pucao pravo u ovoga...

- Ne mogu vam opisati kako sam se osećala. Od ludog provoda do tragedije. Svima nam je sve preselo. Ni u najluđim snovima nisam sanjala da ću biti svedok ubistva i to nedužnog, mladog čoveka. Ne znam kako sam došla kući. Danima sam bila u šoku. A kada je prošao taj prvi šok, počela sam da se tresem. Evo, i sada dok vam ovo pričam, osećam se užasno, a lik tog nesretnog mladića mi lebdi pred očima.

Autor: N.B.