Uhvaćen na delu! Švajnštajger se ljubi sa novom devojkom, definitivno pukao brak Ane Ivanović i fudbalera (VIDEO)

Nemački "Bild" šokirao je svet informacijom da Bastijan Švajnštajger već ima novu devojku! Nemac se čak ni ne krije, pa je tako sa novom izabranicom šetao na jednoj od plaža Majorke!

Oni su se, prema navodima "Bilda", držali za ruke i šetali Majorkom, te su sigurni u to da je ova veza ozbiljna, a pomenuti portal ima i fotografije Bastijana i njegove nove izabranice.

Ipak, ni ovde nije kraj jer su u jednom momentu novopečeni golupčići uhvaćeni kako se strasno ljube!

Očevici novu izabranicu Švajnija opisuju kao vitku ženu sa plavom kosom, a Bild je došao do saznanja i o kome je reč!

Njeno ime je Silva, ima dvoje dece koja pohađaju istu školu kao Anina i njegova deca, a ako je verovati upućenima u prilike, kriva je za krah braka bivšeg fudbalera i teniserke.

- Bastijan provodi svaki trenutak sa njom, upoznali su se na Majorci. Njena deca idu u istu školu u koju idu u deca Bastijana Švajnštajgera i Ane Ivanović. Tu je bivši fudbaler upoznao Silvu. U jednom trenutku postali su bliski i nekoliko meseci kasnije usledio je rastanak Bastijana i Ane. Švajnštajger se već iselio iz doma i otputovao na romantično putovanje sa novom partnerkom u Maroko. Prethodnih godina Bastijan je uživao na putovanjima u Maroku sa Anom, a sada je tamo sa Silvom -rekao je je blizak izvor u razgovoru za "Bild".

Kako je počela ljubav Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera?

Znate li kako je Bastijan Švajnštajger zaprosio Anu Ivanović? U podkastu Bilda snimljenom 2023. godine Švajni je otkrio sve detalje...

- Anu sam prvi put sreo u Njujorku. Upoznao nas je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman. Nisam u to vreme znao dobro engleski, pa sam više slušao Anu nego što sam ja govorio. Bio sam u defanzivi i gledao šta se sprema. Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života. Imate taj poseban osećaj kada ste sa tom osobom i kada se zagledate duboko u njene oči, znate da je to ljubav. To mi se desilo sa Anom - rekao je on, pa dodao:

- "Kupio" sam Aninu porodicu kada sam odleteo u Beograd i na srpskom zamolio njenog oca za njenu ruku.

Opisao je i trenutak u kom je zaprosio Anu.

- U Londonu postoje mali parkovi koji su dostupni samo lokalnom stanovništvu. I onda sam tajno iznajmio park iz filma "Noting Hil". Znao sam da je Ana radoznala i kada smo šetali, prošli smo baš pored tog parka i kapija je bila odškrinuta. Predložio sam joj da uđemo, na šta je pristala. Ušli smo, a onda sam je pitao da se uda za mene. Za nju je to bilo potpuno iznenađenje.

Otkrio je i detalje iz privatnog života - Švajni je često pokušavao da pobedi Anu u tenisu, ali nikada nije bio ni blizu uspeha.

- Kad Ana i ja igramo tenis, izlazim na teren 20 minuta ranije, radim vežbe, zagrevam se i lepim prste selotejpom da ne dobijem plihove. Onda pokrenem mašinu za loptice i udarim nekoliko puta. Zatim Ana dođe, obuje patike i meč počinje. I uvek mi da prednost 30:0. Onda kreće ludnica. S leva na desno, napred, pa nazad, to je brutalno. Uvek sam verovao da ću uspeti da je pobedim, ali to se ne dešava - rekao je Bastijan, pa za kraj zaključio:

- Izgubim sa 6:1, 6:2, a nakon meča je obavezno pitam sa koliko mogućnosti je igrala, 70, 80 odsto? Ona se nasmeje i kaže sa 30 odsto. I ono što me najviše boli: kad završimo meč, ona ode u teretanu da istrči pola sata, kako bi imala osećaj da je odradila kompletan trening, a ja sam potpuno iscrpljen i moram nešto da popijem i pojedem. Nikad još nisam osvojio set protiv nje, ali imam cilj da barem jednom uđem u taj-brejk.

Autor: N.B.