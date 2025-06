DIJAMANTI VREDNI 200.000 EVRA! Marina Visković se utegla u uski bodi i okitila se skupim nakitom: Važno je da sijam kao Las Vegas!

Marina Visković ponovo intrigira! Atraktivna brineta rešena je da se još jednom vrati na velika vrata, pa je pre dva dana snimala spot za novu pesmu za koju tvrdi da je upravo to muzički pravac u kojem će ići njena karijera.

Pevačica je angažovala veliki tim ljudi koji je radio na ovom projektu, a ono što će sasvim sigurno privući pažnju jesu i dijamanti vredni oko 200.000 evra koje je nosila na setu. Kako saznajemo, ovaj nakit je stigao u posebnim kutijama i to u pratnji obezbeđenja.

Pevačica nam je otkrila da je ponosna na novu pesmu, te da veruje da će njena publika prepoznati emociju koju ovoga puta donosi numerom za koju još uvek nema naziv.

- Prepustila sam fanovima da odaberu ime nove pesme. Stavila sam anketu na svom Instagram profilu, pa kako oni odluče, tako će biti – rekla je Marina.

Na pitanje da li je bilo strah da nosi dijamante koji koštaju kao jedan stan, kroz osmeh je priznala.

- Nije mi bilo svejedno kada su na set stigli momci zaduženi za bezbednost nakita, ali razumem jer su u pitanju dijamanti koji nisu ni malo jeftini. Iskrena da budem, ne znam koliko koštaju, ali je važno da sam ja sijala kao Las Vegas – rekla je Viskovićeva u svom stilu.

Pevačica će uskoro objaviti spot i pesmu, a šuška se da je u planu i prvi beogradski koncert.

- Publika mi svakodnevni piše i pitaju me kada ću napraviti svoj prvi solistički koncert i moram priznati da mi je to velika želja. S druge strane, volela bih da to bude neki poseban prostor i nešto drugačije od onoga što smo do sada viđali, ali polako. Ne žurim – rekla nam je Marina.

Autor: N.B.