Pukao brak najbogatije pevačice na Balkanu: Razvela se od hrvatskog biznismena posle šest godina, a ovo je razlog (FOTO)

Definitvino kraj!

Maja Šuput, koja važi za jednu od najbogatijih pevačica na Balkanu, i preduzetnik Nenad Tatarinov su se razveli, otkrila je pevačica u svojoj Instagram storiju.

„Život nas ponekad odvede na različite puteve, pa smo tako Nenad i ja odlučili da krenemo svako svojim, ali i dalje živimo u porodičnoj atmosferi. Razvod je već neko vreme iza nas, za nas je to prošlo – svršeno vreme, postigli smo ga sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza – više u stilu ‘hvala ti na svemu i srećno dalje’. Iz ove ljubavi ostaje milion prelepih uspomena i ono najvažnije – naše dete zbog kojeg zauvek ostajemo tim. On je naš zajednički i najveći prioritet, u čijem životu oboje aktivno učestvujemo svakog dana. I dalje smo porodica – samo u novom obliku, i kao i do sada negujemo pozitivnu atmosferu u kojoj naše dete raste srećno i voljeno. Upravo zbog maloletnog deteta na ovu temu nismo davali niti ćemo davati izjave. Molimo za poštovanje naše privatnosti dok nastavljamo novo poglavlje života. S ljubavlju i osmehom!“, poručila je pevačica.

Inače, pevačica i preduzetnik su se zaljubili 2017. godine, venčali u maju 2019, a dve godine kasnije dobili sina Blooma.

Autor: N.B.