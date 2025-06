REKAO MI JE DA IZGLEDAM KAO OPANAK: Maja Šuput se razvela od hrvatskog biznismena, a evo šta se dešavala u njihovom braku iza zatvorenih vrata

Hrvatska pevačica Maja Šuput saopštila je da se razvela od hrvatskog biznismena Nenada Tatarinova sa kojim je šest godina bila u braku.

Sa Nenadom Tatarinovim ima sina, a jednom prilikom govorila je o detaljima iz svog privatnog života.

- Volela bih na jedan dan osetiti šta je dosada, samo jedan dan! Pre deteta nisam imala taj dan, a nakon što sam dobila dete to se verovatno neće dogoditi nikada. Ne bih naravno htela nikoga uvrediti, ali kada idem do prodavnice, neprepoznatljiva sam i pitaju me: "Hoćete li i ove boce?" - našalila se tada i otkrila šta joj muž govori:

- Privatno se ni ne češljam. Moj muž je rekao da kod kuće izgledam kao opanak, častimo se kod kuće i moramo se smejati, ali je zato ponosan kako izgledam uveče - po danu folklor, po noći Dior - rekla je Maja.

"Pričali su da sam muža unajmila"

Šuput je otkrila i koji je najsmešniji trač koji je čula o sebi.

- Možda najčudniji koji sam čula o sebi je da moj muž zapravo nije moj muž nego glumac iz turskih serija kojeg sam unajmila ili da uopšte nisam bila trudna, nego da sam imala surogat majku, a za slikanje stavljala jastuk... Naravno i sve, baš sve, sam operisala - rekla je.

Inače, Maja se razvela u tajnosti, a na mrežama se oglasila tek kada cela procedura završena.

- Život nas ponekad odvede na različite puteve, pa smo tako Nenad i ja odlučili da krenemo svako svojim, ali i dalje živimo u porodičnoj atmosferi. Razvod je već neko vreme iza nas, za nas je to prošlo – svršeno vreme, postigli smo ga sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza – više u stilu ‘hvala ti na svemu i srećno dalje’. Iz ove ljubavi ostaje milion prelepih uspomena i ono najvažnije – naše dete zbog kojeg zauvek ostajemo tim. On je naš zajednički i najveći prioritet, u čijem životu oboje aktivno učestvujemo svakog dana. I dalje smo porodica – samo u novom obliku, i kao i do sada negujemo pozitivnu atmosferu u kojoj naše dete raste srećno i voljeno. Upravo zbog maloletnog deteta na ovu temu nismo davali niti ćemo davati izjave. Molimo za poštovanje naše privatnosti dok nastavljamo novo poglavlje života. S ljubavlju i osmehom!- poručila je pevačica.

