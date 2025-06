PRVA IZJAVA JOVANE JEREMIĆ nakon saznanja da njen bivši muž ima devojku: Otkrila da li ih podržava

Bivši muž Jovane Jeremić pronašao je sreću pored nove devojke.

Vojislav Milošević uživa pored devojke koja se zove Natalija i koja je poreklom iz Brazila. On je kod nje pohađao časove portugalskog jezika i tako je i planula ljubav među njima.

Sada se o ovoj novosti oglasila i Jovana Jeremić koja je prokomentarisala novu ljubav Vojislava. Kako je ona rekla, zna da Voja ima novu devojku, te e otkrila da će je ona upoznati u nedelju i dati svoj blagoslov.

- Da, Voja je srećno zaljubljen i meni je mnogo drago. Drago mi je da je pronašao svoju sreću, on je moj iskren prijatelj. Zaista smo večno povezani, jedno drugo podržavamo, iako smo se razveli. Mnogo mi je drago zbog toga što je srećan. Upoznaću je u nedelju, idemo na zajednički ručak i biće top - rekla je Jovana za Republiku, pa dodala:

- I sami znate da je i kod mene i kod Voje uvek ista stvar, moram prvo da upoznam devojku, da to sve odobrim. Mi smo ostali u fenomenalnim odnosima, zaista sam ponosna na tu svoju priču. To je dokaz da je Voja bio pravi u to vreme i da je jedna jedina konstanta, nepromenjiva, u tom kontekstu Jovana Jeremić. Jer zaista, nakon smrti njegova majke smo se još više zbližili u tom kontekstu, još bliži smo prijatelji.

Podsetimo, u javnosti je odjeknula vest da Vojislav Milošević ima novu devojku, nakon što je on na TikToku objavio snimak na kojem se vidi kako uživaju na crnogorskoj rivijeri.

On je objavio video kako njih dvoje šetaju ulicama Tivta, da mi nakon toga otišli kolima u Herceg Novi i snimali se dok on zadovoljan vozi novu devojku.

O njihovoj ljubavi je saznao i Blic iz dobro obaveštenih izvora, pa je tako Natalija otpočela vezu sa Vojislavom na privatnim časovima koje mu je držala. Tada su sevnule prve varnice, a njih dvoje nisu krili jedno drugom šta osećaju.



Autor: N.B.