DESINGERICA OBJAVIO LAŽNE DUETE SA SLAĐOM DELIBAŠIĆ: Denserka se oglasila, evo kako gleda na ideju kontroverznog repera

Dragomir Despić Desingerica objavio je pre tri dana dve pesme, i to u duetu sa starijom koleginicom Slađom Delibašić. Jedna numera se zove "Pauer dizel", a druga "Sedmi sprat". Naravno, ovo su hitovi stari 15 godina i tada ih je otpevala Delibašićeva.

Slađa uopšte nije bila upućena da će se negde pojaviti dueti koju izvode ona i njen mlađi kolega. Pozvali smo denserku, a nakon našeg pitanja otkud saradnja s Despićem, pevačica se prvo šokirala.

- Molim? Ne razumem. Dajte mi samo pet minuta da poslušam i vidim to o čemu pričate - rekla nam je Delibašićeva, a onda nas je pozvala kasnije i dala svoj komentar.

- Iznenađena sam baš. Jedna od tih pesama "Dizel power" je nakon 15 godina ponovo u trendingu i kad su mi javili za to baš sam bila iznenađena. Sad vi sa ovom informacijom (smeh)... Pa šta da kažem, izgleda da je Desingerica manifestovao da ova pesma dođe do njegove publike, to jest tinejdžera, tako da sam zadovoljna i nemam problem s tim što je snimio pesmu s dodatkom mojih pesama. Nisam bila obaveštena, ali mi se sviđa - rekla je Slađa za Kurir.

Delibašićeva je među retkima sa estrade koji se mogu pohvaliti velikim hitovima i uspešnom karijerom, ali i pored toga se povukla sa estrade i posvetila privatnom biznisu. Otvorila je vrtić, a doskoro je pomagala ćerki u vođenju kafića.

Slađa je nedavno rekla i da povremeno ima nastupe baš zbog svojih starih hitova, a vrlo je verovatno da će joj ovaj potez mlađeg kolege doneti popularnost među klincima, a možda i neke nove nastupe zajedno s Despićem.

