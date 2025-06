CECA TUŽI ZBOG VILE NA KIPRU! Tiktokeri u panici, a evo i zbog čega: Pevačica angažovala advokata

Kad Balkanci pomisle na jedno od najlepših ostrva, pomisle na Kipar, osim predivnih plaža, mora i sunca, sledeće što ih asocira na njega jeste vila Cece Ražnatović, koju je ona dobila od svog pokojnog supruga Željka Ražnatovića Arkana.

Svi su već imali prilike da vide kako izgleda velelepna nekretnina naše pevačice na Kipru. Osim zidina koje su prava atrakcija za Balkance, o vili kruže i neke druge priče. Jedna od njih je i da je Željko ipak živ i da živi u vili na Kipru. Baš ta priča koštala je mladog tiktokera Jope Fakera tužbe koju je dobio od Ražnatovićeve.

On je nedavno posetio Kipar. Željan pregleda i viralnosti na društvenim mrežama, otišao je do lokacije na kojoj se nalazi nekretnina i tamo snimio video u kojem je ispričao kako kruže spekulacije da je Arkan živ i da boravi u toj kući. Video je stigao i do Cece Ražnatović, a njoj se izgleda smučilo da se stalno o njenom pokojnom suprugu i njoj šire neke dezinformacije.

- Znate onaj video koji sam snimao za Cecinu i Arkanovu vilu što je otišao viralno i ima milion i nešto pregleda? E taj klip mi je izašao na nos. Lajkovi, pregledi skočili, sve bilo top i posle nekog vremena kreću meni prvo neke poruke da stižu vezano za taj klip, ali ja sam mislio da me neko od ovih mojih prijatelja zeza. Onda mi je stigla od Cecinog ličnog advokata prvo neka opomena, a onda krivična prijava. Zovem ja mog advokata, on mi kaže da ovo nije šala i da sam dobio prijavu. Ljudi moji, oni su milioneri, ja sam niko i ništa što se tiče finansija. Al' znate kako kažu, najviše boli po džepu. Tužen sam za klevete, iznošenje lažnih informacija, kao i nanošenje duševnog bola porodici Ražnatović. Ja sam samo pričao šta sam čuo za tu kuću. Sad ovo pričam i voleo bih da i drugi vide, da internet nije za*ebancija. Sve naše fore za veće preglede i viralnost mogu da nas koštaju mnogo. Za sve ovo što pričam imam dokaze crno na belo - rekao je tiktoker.

Autor: Pink.rs