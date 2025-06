SRELA SAM GA SA DEVOJKOM, POGLEDA ON MENE, JA... Anita Stanojlović otkrila detalje tužbe protiv Anđela Rankovića! ŠOK OBRT

Otvorila dušu!

Pobednica rijaliti programa “Elita“ Anita Stanojlović preselila se iz rodnog Kragujevca da živi u Beograd sa sinom Aleksejem. Stanojlovićeva već duži vremenski period živi u Beogradu. Sada je prvi put progovorila i o tužbi koju je pokrenula protiv bivšeg partnera Anđela Rankovića.

"To je bilo smešno i on je u besu neke stvari radio nepromišljeno, isto kao i ja. Ne verujem da bi on uradio meni nešto loše, niti ja njemu. Desilo se šta se desilo, to je bio trenutak kada nisam bila sva svoja, a ni on. To je sa moje strane zaboravljeno, a nadam se da je i on zaboravio. Period koji smo proveli zajedno nije mali, a koliko sam ga volela i on mene nismo to trebali da radimo. Šta je tu je, ja zaboravila, ne znam za njega", rekla je Anita, a onda otkrila da ga je videla nakon raskida.

"Sretnem ga, srela sam ga i sa devojkom, ali nije me video. Tu smo u istom kraju. Ne javi se, pogleda on mene, ja njega, ali ne ono da nam se sretnu pogledi. Sedeli smo i jedan sto razdvojenu u istom restoranu, ne beži on, a ne bežim ni ja", rekla je Anita.

Kao poslednja pobednica uskoro će morati da preda krunu nekom novom učesniku, te ističe da ima favorita.

- Nije sve jedno kada treba da predaš krunu. Volela bih da pobedi neko koga gotivim, ne bih da da predam onom koga ne podnosim. Volela bih da pobednik bude Gastoz, zaslužio je, ali mislim da neće, ima najjaču podršku to je i pokazao u prethodnim rijalitijima, ali pobediće Anđela – kaže Anita koja se osvrće na nagradu od 100.000 evra.

- Uložila sam na operacije, šalim se. Deo novca koji mi treba za posao je odvojen i to se čuva, nego sada imam tužbe i blokirane račune i ne mogu sve sada da pokrenem. Neke pare sam dala svojoj porodici, kupila sam detetu sve što treba, a na garderobu nisam trošila. Ne mogu da kažem na čemu ću raditi, jer previše imam hejtera koji mi šalju negativnu energiju pa će izmalerisati.

Autor: M.K.