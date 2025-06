GRUDI PRIDRŽAVA RUKAMA, A DOLE... Jovana Jeremić vrelim izdanjem napravila potpunu pometnju (FOTO)

Jovana Jeremić je za današnju emisiju obukla nikad izazovniju haljinu, koja nije dozvolila da se pažnja održi na ono što priča.

Usred priča o tome kako je Vojislav Milošević ponovo zaljubljen, Jovana ne prestaje da objavljuje svoja vrela izdanja i trudi se da izgleda nikad bolje.

Sada je Jovana obukla haljinu sa ogromnim dekolteom, dok je donji deo bio nikad kraći. Ova toaleta prožeta je biserima koji sakrivaju intimne delove.

Jovana je napravila nekoliko fotografija u ovom izdanju i ne zna se na kojoj izgleda bolje.

"Moram ja da odobrim vezu"

O novoj ljubavi Vojislava Miloševića govorila je Jovana Jeremić.

- Da, Voja je srećno zaljubljen i meni je mnogo drago. Drago mi je da je pronašao svoju sreću, on je moj iskren prijatelj. Zaista smo večno povezani, jedno drugo podržavamo, iako smo se razveli. Mnogo mi je drago zbog toga što je srećan. Upoznaću je u nedelju, idemo na zajednički ručak i biće top - rekla je Jovana za Republiku, pa dodala:

- I sami znate da je i kod mene i kod Voje uvek ista stvar, moram prvo da upoznam devojku, da to sve odobrim. Mi smo ostali u fenomenalnim odnosima, zaista sam ponosna na tu svoju priču. To je dokaz da je Voja bio pravi u to vreme i da je jedna jedina konstanta, nepromenjiva, u tom kontekstu Jovana Jeremić. Jer zaista, nakon smrti njegova majke smo se još više zbližili u tom kontekstu, još bliži smo prijatelji.

Autor: M.K.