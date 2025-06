Otvorila vrata svoje duše, pa priznala sve!

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', gošće autorke i voditeljke Sanje Marinković bile su Sandra Afrika, Suzana Mančić, Nadica Ademov, Goga Sekulić i Ljiljana Habjanović.

Sandra Afrika progovorila je o svojoj vezi sa estradnim menadžerom Aleksandrom Moskovljevićem Mikišom, te je otkrila zbog čega je njihova emotivna veza, koja se naizgled činila idealnom, ipak doživela raskol.

- Čega su žene željne, a muškarci nikako da shvate?

- Nisam željna ničega, ali padam na pažnju. Stub jedne veze je pažnja. Bila sam sa Mikišom deset godina. Stariji je od mene dvanaest godina, ali smo se sjajno slagali. Međutim, ja nisam jurila posao i karijeru. Veoma je čudno to bilo. Težila sam ka tome da mu rodim decu. Nikad ne guram stvari pod tepih. U nekoliko navrata sam mu rekla da ću otići, on nije verovao u to, jer je mislio da posle čitave decenije, koliko smo bili zajedno, ja neću ići dalje. Kad smo sagradili sve, ja sam otišla. Otišla sam u pedeset kvadrata, iznajmila sam ih. Bila sam srećnija u pedeset kvadrata, nego u kući sa njim. Skupila sam snage i otišla. Nije mi bilo lako. Velika greška partnera je to što se neko podrazumeva, a pored toga i to što ne razgovaraju. Ljudi ne žele da saslušaju jedni druge. Nisam želela da budem u odnosu gde se nešto podrazumeva. Razlog našeg razilaženja nije bila prevara, toga nije bilo, ni sa moje, ni sa njegove strane.

Autor: S.Z.