Moji roditelji su se bavili stočarstvom, možda ću i ja: Ćemo planira da ode iz grada i započne novi život, progovorio o svemu

Pevač ne krije da mu je krivo što javnost često misli da je javnim ličnostima lako, te ističe da ne bi imao problema da živi kao sav normalan svet, pa čak i na selu.

Pevač Amel Ćeman Ćemo živi mirnim životom, u javnosti se kako kaže, pojavljuje kad ima nešto da kaže, ali ističe da je uvek bio jasan i direktan u svemu što radi, a kako kaže, jezik ga je često koštao u životu.

- Koštala me je ta moja direktnost, jer su ljudi neiskreni, Svi te tapšu po ramenu, zaista je sa mnom lako, jer ljudi znaju na čemu su. Volim otvorenost i transparentnost. Usporila me je u mnogim stvarima u životu, ali ne žalim zbog svog karaktera, ponosan sam na to. Ne bih da se menjam - rekao je pevač koji nam je priznao i da trenutno muku muči sa bolovima u leđima:

- Ovih dana sam bio baš aktivan, a sa leđima imam godinama problema, tako da me to uhvati sa vremena na vreme, ali brzo ćemo to da rešimo, moji prijatelji će me popraviti i biću kao nov.

Ćemo je nedavno publiku iznenadio novim singlom “Ala ćemo Ćemo” vrlo zanimljivog spota gde je bio blažem među starijim gospođama.

- Meni je to bilo jedno fenomenalno iskustvo, nisam imao do sada priliku da angažujemo starije gospođe, neku stariju populaciju, za tako nešto. Zaista želim da im se zahvalim. One su divne gospođe, pune života i energije. U momentima kada sam ja posustao i seo, one su govorile: “Ajde, pa radimo”. Šaljemo i jednu poruku da ne moraju sve devojke da budu uvek mlade i gologuze da bi bile zastupljene u muzičkoj industriji.

Pevač ne krije da mu je krivo što javnost često misli da je javnim ličnostima lako, te ističe da ne bi imao problema da živi kao sav normalan svet, pa čak i na selu.

- Moj neki plan je da se ja izolujem iz grada. Ne znam da li će se to desiti na nekom našem selu ili nekom selu koje ima more. Verovatno na onom koje ima more, zašto da ne. Danas je infrastruktura saobraćajna vrlo dobra, sve je bliže. Zašto da ne život na selu, čak i u okolini Beograda - kaže on i dodaje:

- Moji roditelji su se bavili stočarstvom i poljoprivredom, ali samo za naše potrebe. Ja nisam nikada, možda u tome nisam vešt, a možda sam se i folirao. Ne znam ništa da me niko ne bi dirao. Najbolji recept je da ništa ne znaš.

Pevač osim dobrog glasa ima i vešte ruke i kako ističe, dobar je u kuhinji, bolji od pojedinih domaćica.

- Ćemo voli da provodi vreme sa prijateljima i voli da pravi ribu. Dobar sam kuvar, odličan, možda je to glupo govoriti ali jesam, bolji i od nekih domaćica, sigurno. Ne bih nikada menjao profesiju, volim medicinu, ali sada je kasno za to i odavno sam izašao iz toga, ali muzika je moja najveća ljubav na svetu.Kao i mnogim pevačima, i Ćemu je preko glave sređivanje.

- Najviše volim da se obučem u džak izdanja. Da obučem sve široko, apa drapa, ali na žalost ne možemo ispred kamera da stanemo takvi.Ćemo ističe da je muzika skup sport, te da se ne isplati ulagati u albume.

- Saglasan sam sa kolegama. To je mnogo skupa igračka u poslednje vreme. Album treba svaki pevač da izbaci, barem jednom u životu, ali to je veliki zalogaj. Danas je sve hiper i traje 15 sekundi, i ljudi će preskočiti mnogo bitne stvari. Mislim da su singlovi isplativiji.

Autor: M.K.