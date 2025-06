Stavila sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', gošće autorke i voditeljke Sanje Marinković bile su Sandra Afrika, Suzana Mančić, Nadica Ademov, Goga Sekulić i Ljiljana Habjanović.

Pevačica Nadica Ademov otkrila je čime ju je najviše osvojio njen suprug Damir, te je priznala da njihova ljubavna bajla na početku nije slutila na srećan kraj.

Kada si birala partnera naspram sebe, koji detalj ti je bio važan?

- Poštovanje, pre svega. Suprug me je upoznao kad sam već bila izgrađeni pevač. On je bio svestan toga da to mora da razume. Nikada nije tražio u meni to što ja nisam. Nije bio moj fan, ali je dolazio na privatne proslave, gde sam ja pevala. Borio se za mene do kraja. Bio je veoma uporan. Rekla sam mu na početku da ne želim da bude sa njim, a evo gde smo sad. On je čovek koji me čini boljom ženom, podržava u svemu i čini srećnom.

Autor: S.Z.