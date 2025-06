HARIS DŽINOVIĆ ME JE ČUVAO KAD SAM BIO MALI: Muzičar otkrio nepoznate detalje o pevaču, o ovome nikad nije pričao

O privatnom životu Harisa Džinovića se mnogo toga zna, a ni sam se ne libi da priča o životu van kamera.

Ipak, koliko god bio otvoren, uvek ispliva neki detalj koji su znali samo najbliži. Jedan prijatelj Harisa Džinovića je ranije otkrio detalj iz pevačevog života koji niko nije znao.

Naime, osnivač rok benda "Zabranjeno pušenje" Davor Sučić poznatiji kao Sejo Sekson rekao je kako ga je pevač čuvao u detinjstvu.

- On je mene čuvao dok sam bio mali. Moja baka i njegova mama su bile jako dobre prijateljice, one su otišle na kafu, a mene bi kao stariji čuvao Haris i to mi je jedan od najstarijih prijatelja - izjavio je muzičar. Razlika između njih je samo deset godina, a Sejo je naglasio da je Džinović još tada imao sklonosti ka muzici.

- Možda mi je i preneo ljubav prema muzici, jer on je već tad znao da svira harmoniku. Možda toga nisam ni svestan, možda je on bio ta ruka koja me povela u ovaj posao - ispričao je Sekson ranije za hrvatske medije.

Haris Džinović otkrio šta želi od nove partnerke nakon razvoda od MelineRazvod poznatog folkera Harisa Džinovića i njegove dugogodišnje supruge, modne kreatorke Meline, napravio je dar-mar na domaćoj javnoj sceni.

Haris ne krije da je spreman za novu ljubav i da mu je potrebna emotivna partnerka.

- Mora biti normalna! Mora da ima savest, da ima toleranciju, da bude radna. Ljubav može biti i dodir ruke, i kad se završi u krevetu... Žene moraju da imaju stav! Svi ljudi bi trebalo da imaju stav - nabrojao je on bio za "Prvu".

Autor: Pink.rs