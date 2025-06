JEDNI KAŽU DA JE ISTA OTAC, DRUGI DA JE ISTA MAJKA! Ovo je ćerka Čede Jovanovića: Ponosni tata objavio ćerkinu fotku sa plaže (FOTO)

Čeda Jovanović sa suprugom Jelenom dobio je četvoro dece, a njihova naslednica Jana Hart privlači veliku pažnju javnosti.

Čeda je sada objavio njenu najnoviju fotografiju i oduševio svoje pratioce njenom lepotom. Jana je na fotografiji imala rođendasku kapicu, te se pretpostavlja da joj je danas rođendan, a koji je očigledno proslavila na nekoj plaži.

Inače, mnogi komentarišu da Jana izuzetno liči na oca, dok neki misle da ipak liči više na majku.

Podsetimo, Čedomir i Jelena su se venčali 2003. godine, a tokom braka dobili su četvoro dece neobičnih imena - Janu Hart, Zoru Fejt, Anđeliju Fej i Mihajla Lajfa.

Svojevremeno je Jovanović pričao o nedozvoljenim supstancama i kako svojoj deci priča o tome.

- Imam četvoro dece koji više nisu toliko mali. Mihailo govori sedam jezika, Anđelija sa 12 godina više govori na engleskom i francuskom nego na srpskom. Šta oni sve znaju, jel vi mislite da ja mogu da živim sa njima, a da ne razgovaram o ekstaziju, MDA, džointnu, alkoholu… To su stvari koje me prestrave - pričao je on jednom prilikom.

Autor: M.K.