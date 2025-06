Žena našeg košarkaša kida kako izgleda: Rodila troje dece a na njoj nema gram viška, sada se skinula i pokazala savršeno telo (FOTO)

Proslavljeni košarkaš Darko Miličić godinama je u skladnom braku sa aktraktivnom Novosađankom Zoranom Miličić, koja mu je rodila dvojicu sinova i ćerku.

Zorana je veoma aktivna na Instagramu, a kako redovno trenira, neretko pokazuje svoje telo, koje je svo u mišićima.

Ona se sada oglasila na storiju sa odmora. Naime, Zorana je objavila sliku u tinrastom kupaćem kostimu i pokazala izvajano telo i bujne grudi, a zatim se pohvalila luksuzom u kojem uživa sa decom.

"Tata mi je rekao da je on NBA zvezda i da se ne zanosim"

Inače, ona je u jednom intervjuu za "Blic" govorila o vezi sa slavnim sportistom. Tada je ispričala i kako je počela njihova ljubav. "Čekali smo u toaletu, bili su neki osmesi i to je bilo to za prvi put. Ja sam imala 18, a on 19 godina. Odmah mi se dopao. Prvi susret je bio fatalan. Volim korpulentne muškarce. Opet smo se sreli u nekom izlasku, ja sam prišla da se javim zajedničkom prijatelju i tu je palo prvo upoznavanje. To veče smo se dogovorili da se vidimo sutra na ručku. Ja sam tu i saznala i ko je i šta je i rekla: "Wow, neće me nazvati sigurno", počela je ona i dodala:

"Ja sam došla kući i rekla roditeljima koga sam upoznala i tata mi je rekao: "Daj, Zorana, molim te... Pa gde ćeš ti, to ti je naša NBA zvezda. Danas, sutra ide za Ameriku, nova sezona, top modeli, sve žene oko njega su mu dostupne, nemoj da se zanosiš". Darko i ja smo počeli da se zabavljamo posle godinu dana intenzivnog druženja. Prvi poljubac je pao posle neke zajedničke večere gde je bilo malo popijenog vina. I tako smo se opustili".



Autor: N.B.