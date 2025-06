Naš glumac dobio sina sa drugaricom: Otkrio koliko ga je naslednik promenio i čemu se nada

Andrija Kuzmanović izjavio je za domaće medije svojevremeno da tek očekuje da ga očinstvo promeni.

Andrija je posložio svoje navike i postavio prioritete u životu, a kako je tada naveo mali Ignjat je oplemenio njegov život.

- Nisam se mnogo uozbiljio, ali želim da sačekam neke dane da mogu da dobacim loptu sinu, da mogu sa njim da izađem u grad. Promene su nastupile nakon njegovog dolaska na svet, hvala bogu, ali mislim da će očinstvo tek da me menja- iskren je.

On svog oca Radojicu, koji je preminuo u martu 2019. pamti po mnogo lepih stvari i usvojio je mnoge njegove vaspitne metode.

- Gledaću da, kao i on, ne budem dosadan ćale, a on je bio roditelj mangup, ortak, drugar. I kad bih nešto zabrljao, nije birao da mi pridikuje, čak je i učestvovao u nekim mojim vragolastim, ali ponekad i kretenskim momentima. Naravno, nije bio akter, nego sudija. S ove distance shvatam da me nikad nije sputavao, shvatao je sve to što sam radio kao neku od prolaznih faza i mislim da ću to da i sam primenim kao roditelj. I tata je sigurno imao neki porok, ali ga ne pamtim baš ni po čemu lošem, nego samo po dobrim stvarima.

Transformacija Andrije Kuzmanovića

Neverovatna je promena izgleda našeg glumca koji je odlučio da se hrani pravilno i dovede telo do savršenstva.

