Ti si potencijal za finale: Nikola Stanišić očarao žiri, zbog njegovog glasa mnogi bili na ivici suza

Neverovatnu energiju na sceni priredili su Nikola Stanišić i Kristina Krstičević čiji je duel završen u korist Nikole koji je sa maksimalnim brojem glasova prošao direktno u polufinale.

Gotovo ceo žiri se složio da je Stanišić zaslužio da stigne na korak do finala, a dok su hvalalili i Krstčevićku, Mili je presudio da je za nju pet glasova bilo sasvim dovoljno.

Kao član žirija koji je prvi dao glasove za oba kandidata, Đorđe David je obrazložio svoj sud.

– Kristina, ja smatram da kada neko toliko na isti način odradi pevača ili pevačicu koju je odabrao za program, to mora da dobije glas odmah. Bilo je faulova u drugoj pesmi, ali si me do te mere kupila u prvoj da sam morao da zabodem glas, zaslužila si. Kandidat broj jedan,volim te, ti si jedno sunce pevačko i svaku pesmu uradiš sa svojom vedrom energijom– rekao je roker, a kim se složila i Viki.

– Oba kandidata večeras fenomenalna. Nikola, ti si pravi predstavnik Makedonije, veseo, autentičan. Baš je lep celokupan utisak, jednom rukom sam Ceci prenosila, drugom sam igrala i veselila se. Kristina, probudila si se, konačno, meni si bila fantastična. Bilo je falšića, ali dominirala si scenom– dodala je Miljkovićeva.

Snežana je čestitala Nikolu za koga smatra da je autentičan, i poručila Kristini kako je sve bolja i da joj ne zamera na sitnim greškama koje je imala, a sličnog mišljenja bili su i Bosanac i Marija.

– Sve je rečeno. Kristina, srećno u baražu, bori se i rukama i nogama. Nikola standarno, on je uvek dobar– smatrala je Šerifovićeva.

Mili je pohvalio Stanišića i otkrio zbog čega nije glasao za kandidatkinju iz tima Ane Bekute.

– Nikola je stvarno izdominirao u ovom duelu i iskreno moram da kažem, prošli nastup mi se više svideo, ali sada odabir pesama. Tvoja pojava, osmeh i sigurnost za mene je to potencijal za finale. Kristina, meni je druga pesma bila bolja od prve. U prvoj si ispala iz pesme, u ovom krugu ne možemo direktno da pustimo kada neko tako ispadne, a ne zna da se vrati. Zaslužila si pet glasova, ali zbog toga nije bilo za direktno– izjasnio se Mili.

Keba, koji danas menja Cecu pohvalio je Nikolu i posvateovao ga da posluša Bosančev komentar i da se ne opušta.

Kristinina mentorka Ana, otkrila je kako su se kratko spremale i da je bilo odlično za tako malo vremena.

– Verujem u tebe, tvoju energiju i tvoje umeće i verujem da ćemo se videti u sledećem krugu– zaključila je Bekuta.



Autor: N.B.