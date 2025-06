Prevrtati očima nije dobro: Bosanac šokiran stavom takmičara, otkrio zbog čega je ukinuo glas

Uprkos velikom entuzijazmu na sceni, duel između Ahmeda Sejfića i Teodore Veljković završen je izjednačenim rezultatom 5:5 koji je oba takmičara odveo u baraž.

Iako su oba kandidata sjajni pevači, pored pohvala, pljuštale su i kritike na račun njihovih nastupa.

Prvi je svoj sud obrazložio Keba.

– Dao sam prednost Ahmedu, zasluženo. Ne bih da te kudim, budi samo malo opušteniji, jer ti si opasan pevač, samo napred. Mislim da je Ahmed oštećen za jedan glas. Teodora, ova druga pesma mi nije za polufinale, više mi se svidela izvedba od Cece– smataro je Kojić, na koga se nadovezala Snežana.

– Bosanac će reći ono što je krucijalno. Ovde je u prednosti kandidat broj jedan, ali generalno Teodora je lepa devojka i pevačica koja treba da ostane u takmičenju, ali druga pesma je bila tanana– dodala je Đurišićka.

Mili je želeo da im skrene pažnju da se nalaze na korak do završnice finala kada se gledaju nijanse.

– Ahmede, čini mi se da sam ti prošli put dao komentar da nađeš neke pesme da to zasija. To je top, ali fali ti da zasijaš. Opasnije je kada se naviknemo i takmičar krene unazad, nemoj to da dozvoliš. Teodora, u prvoj pesmi si bila predivna i prepoznao sam Anin doživljaj pesme, verovao sam ti, imaš mio glas koji je neverovatno snažan. Druga pesma je katastrofa i kao pesma je bezveze, nije za tebe– objasnio je Mili, a slično je razmišljao i Đorđe David.

– Veliki je ulog i odgovornost i toga ste svesni. Kada vas trema uhvati može da se desi da kola krenu unazad kao što se desilo. Nemojte da dozvolite da vas trema pobedi– savetovao ih je roker.

Marija je primetila da na kandidate utiču trema i odgovornost.

– Kao da se osetilo da su level ispod onoga što su postavili prethodni kandidati. Malkice pucate pod pritiskom. Dobri ste, borite se, znate da ovo nije bilo vaše najbolje pojavljivanje– smatrala je Šerifovićeva, a Bosanac je obrazložio zbog čega je odlučio da „kazni“ Ahmeda.

– Ahmede, ti si odličan pevač, ali ja ti nisam dao glas iz jednog prostog razloga- moraš da naučiš da se čeličiš. Vi ste sada profesionalci. Morao sam da ti ukinem glas. Čeličenje, to je poenta. Prevratati očima na sceni nije dobro, pravi se da je super i ja bih ti dao glas. Kandidatkinja broj dva, ovo je tvoje najgore pojavljivanje do sad– izjasnio se Boske.

Završnu reč imali su mentori.

– Meni je mnogo žao što se ovo desilo Ahmedu. Nije trema, on ne puca pod pritiskom, on ima želju da pokaže sve. Mislim da smo imali jako malo vremena i nije se saživeo sa njom. Napravio je faul, napravio je grešku. Znam da ćeš da razvališ u baražu– rekla je Viki.

– Što se tiče Teodore, mislim da moje kolege potcenjuju pesmu koju je ona izvela bez greške. To nije naivna pesma, čak ej i poteška za izvođenje ako se izvodi pravilno. Imate pravo da vam se ne sviđa, ali ne potcenjujte. Teodora, ja sam prezadovoljna– poručila je Ana Bekuta.



Autor: N.B.