Miki Mećava progovorio o vanbračnoj ćerki: Otkrio detalje o njihovom odnosu, gde živi, a evo za kog poznatog muškarca se udala

Milan Obradović poznatiji pod umetničkim imenom kao Miki Mećava živi kako kaže, od stare slave. Povukao se u medijsku ilegalu, i danas živi mirnim načinom života.

Nedavno u razgovoru sa medijima otkrio je sve o odnosu sa naslednicima koji nisu deo javnog sveta, kao i vanbračnoj ćerki, za koju javnost dugo nije znala i njegovoj bivšoj partnerki.

- Što se tiče mog života, meni je super. Stalno nešto radim, spremam neke pesme, ali ja to spremam već 10 godina i nikako to da izbacim. Živim od te stare slave, imam 7-8 pesama koje znaju svi i tako se provlačim. Malo sam se premorio medija, pa me nije bilo - rekao je pevač:

- Pa nije to bukvalno mirno, stalno je neka tenzija, nešto se događa. Isto je rijaliti, ali bez snimanja. Danas normalno zarađujem, valjda su me godine naučile da ne jurim za parama. Ništa ne moram. Imam dovoljno za život, ne mogu da se žalim, kako je svima tako je i meni. Avioni i kamioni me ne zanimaju.

Za razliku od njega, deca nisu pošla njegovim stopama i ne žele da budu deo javnog sveta, a Mećava ističe da je ponosan na to kako ih je vaspitao.

- Moram da priznam da su moja deca jako skromna, tako su vaspitana. Jako sam ponosan na to. Ćerka radi u policiji, žandarmeriji. Predivna je. Postao sam i deda. Aleksandara se porodila, udala se za predivnog muža. Dobili su sina Vukmana, pre neki dan je pošao u vrtić. Imam sina Ognjena, koji dobro izgleda. Bavi se individualnim treninzima. Svi su završili fakultete - rekao je Miki, koji se dotakao i odnosa sa vanbračnom ćerkom Marijom:

- U fenomenalnim smo odnosima, čujemo se uredno porukama već 10-12 godina. Ona živi na Siciliji, njen muž je Ilija Marinković, poznati violinista. Sa njim se češće viđam jer on dolazi u Beograd, a sa njom se čujem.

O bivšoj partnerki, Radmili Đorđević ipak nije želeo ni reč.

- Ne bih sada da joj dajem šlagvort da bi ona pričala. Njenu majku vrlo malo poznajem. Desilo se to što se desilo. Ne bežim od toga. Međutim, svako od nas ima svoje lice i svoje ja i svako priča za sebe. Ja sam rekao: “Kad bude Marija porasla, ako ona mene ne bude pronašla, ja ću nju.” Tako se i dogodilo. Razmenili smo neke poruke, devojka je sasvim normalna. Nemam reči hvale da opišem kakvog je karaktera, fenomenalna. Ona je u kontaktu sa Aleksandrom i Ognjenom. Ona je svesna svega što se desilo i ona je majka.

