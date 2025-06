Ovu pesmu nije htela da snimi, a postala je VELIKI HIT! Tea Tairović otkrila zbog čega se predomislila: Rekla sam da ne valja, a onda...

Poslednjih nekoliko godina Tea Tariović je u samom vrhu muzičke scene. Put do vrha u njenom slučaju nije bio lak, a popločan je velikim hitovima.

Jedna od najvećih mladih zvezda na našim prostorima, pevačica Tea Tairović vredno radi na svojoj karijeri, od sjajnih pesma, punih arena i dvorana, pevačica se uvek trudi da svojoj publici da celu sebe.

Pesma "Hajde" odskočna daska

Upravo pesma Hajde je bila Teina odskočna daska. Ovaj veliki hit je lansirao u sam vrh muzičke scene.

Mesec dana pre nego što je zvanično počelo leto, te 2021. godine, na Jutjubu je osvanula pesma "Hajde", koju je objavila upravo Tea. Brzinom svetlosti ovaj ritam je zaludeo čitav Balkan, a Tea je preko noći postala vlasnica velikog hita. Pregledi su vrtoglavo rasli, interesovanje za nju još više i od jedne sasvim obične devojke koja bitiše na javnoj sceni već godinama unazad, Tea Tairović postaje jedna od najpoluarnijih pevačica. Njena pesma danas broji blizu 110 miliona pregleda na Jutjubu.

Pesma "Pozovi" sa Teinog trećeg albuma je ubedljivo veliki hit, a pevačica nije želela da snimi ovu pesmu.

- Ta pesma uopšte nije trebalo da bude na prošlom albumu, verovala ili ne. Poslednja je ušla aranžman je bio drugačija, ja sam rekla da to ništa ne valja, ovo mi se ne sviđa, ovo ćemo da izbacimo. Poslednji dan pred snimanje spota htela sam da snimanje otkažem, jer prosto te pesme neće biti i to je to. Poslednji dan zove me Marko i rekao šta je promenio za aranžman i onda je pesma progledala i sada je veliki hit.

Oživela pesmu Suzane Jovanović

Veliki hit Suzane Jovanović, nakon skoro dve decenije oživela je Tea Tairović, kao i mnoge druge stare hitove kojima je dala novi život.

Iako su je mnogi osudjivali, Tei je ipak pošlo za rukom da oživi neke stare, pomalo zaboravljene hitove , koje je spakovala i oblikovala u svom stilu. Jedna od tih je i pesma Suzane Jovanović "Plakala bih i bez suza". Ovaj cover je objavljen 2022. godine, i broji preko 26 miliona pregleda.

Iako je veliki hit "Dubai" otpevala pre nekoliko godina, Tea je prvi put ovaj grad posetila tek nedavno.

Prvi album "Balkanija" objavljen ubrzo nakon velikoh hita "Hajde" Tei je pomogao da se pozicionira medju najtraženije pevačice na javnoj sceni. Čini se da na prvom albumu nije želela da eksperimetniše previše, shvativši da je publika zavolela njeno negovanje orijentalnog žanra i muzičkog pravca u kojem ne možete sedeti mirnih kukova. Čitav album obiluje baš takvim pesmama, a jedan od vodećih hitova sa istog bila je i pesma Dubai.

Snimila pesmu na turskom

Poslednjih dana nema osobe koja nije pretraživala po internetu pojam koji na sočnom turskom izgovara Tea u svojoj novoj pesmi. Na novom albumu "Aska", vatrena novosađanka je odlučila da zapeva i na turskom.

- Težak je jezik i ozbiljno smo se pomučili da sve to izgovorimo koliko toliko kako treba. Suludo je očekivati da to bude savršeno s obzirom na to da mi nije maternji jezik.



Autor: N.B.