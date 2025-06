To su moji zlatni zubi kojima ja... Desingerica otkrio sve o kupovini pregleda na Jutjubu, priznao da li to radi, pa se osvrnuo na svoju publiku

Dragomir Despić Desingerica je razgovarao uživo u toku Premijere Vikedn specijala sa reporterkom Katarinom Rogojević.

Katarina je posetila Desingericu na jednom spalavu gde se hladi tokom vrelih letnjih dana.

- Spremam se za snimanje spotova, imam par projekta koje spremam, nešto u stilu devedesetih. Nadam se da će sledeće nedelje biti objavljene. Danas nije merodvano da li imaš preglede, već da se sluša na više frontova i po klubovima i u kolima - rekao je Desingerica te se osvrnuo na kupovinu pregleda:

- Ljudi plaćaju sponzorstva, ja to nikada nisam platio moj kanal je čist. Ja to ne bih radio da ne pokvarim algoritam kanala, to sve može da se proveri, ja nisam kao neki koji to rade.

- LJudi danas postanu glodari zbog kupovine pregleda, i često ako nisu na mestu gde misle da treba da se pogube. Oni nemaju mira, ali mene to ne zanima, ja ne razmišljam o njima i oni me ne zanimaju - govorio je Desingerica.

Desingerica se osvrnuo i na svoje zlatne zube:

- To su moji zlatni zubi kojima ja grizem svoje fanove i pretvaram ih u svoje sledbenike - rekao je Desingerica.

