POSLE SAMO DVA MESECA SE VRATIO U SRBIJU: Nemanja Stevanović otišao da živi na more sa porodicom, a SAD ISKRSLO OVO (FOTO)

Svoj život lako je prilagodio novoj adresi, ipak, sada se Nemanja Stevanović vratio u Srbiju, i to samo na vikend.

Nemanja Stevanović sa suprugom Jelenom i ćerkicom pre dva meseca otpočeo je život u Crnoj Gori.

- Živi nam se pored mora. Svakako u zadnjih nekoliko godina dosta radim u Crnoj Gori, tako da mi je još bliže. Može nam se. Nema nikakve razlike da li živimo ovde ili tamo, ali pretpostavljam da će mi biti kvalitetniji život pored mora. Životna želja mi je da živim pored mora – rekao je on u emisiji "Zvezde Granda - Specijal".

Pevač je nastupao u jednom beogradskom klubu, a kako je letnja sezona u toku, verujemo da će biti često viđen na aerodromu Nikola Tesla, kada dolazi na svoje beogradske nastupe.

Pevač je kartu za Crnu Goru rezervisao odmah sutradan kako bi bio sa suprugom i ćerkom i vratio se u svoj novi dom, a naše ekipe uspele su da ga uslikaju na aerodormu u Beogradu.

Život na moru bila je želje cele porodice.

- Supruga i ja smo oduševljeni, meni je životna želja bila da živim na moru, a o Maši i njenoj sreći da ne govorim jer ona vodu obožava i ne bi izlazila iz vode, a obožava i da pliva i da roni. Baš smo srećni, hvala bogu, da kucnem u drvo.Nemanja kaže da su ih komšije i meštani dobro prihvatili.

- Koliko su ljudi ovde gostoljubivi, prijatni i ljubazni, to je predivno. Baš smo iznenađeni i baš nam prija. Gde god da nas sretnu u prodavnici, pored šetališta, ljudi kada čuju da smo se preselili ovamo baš su oduševljeni, požele nam dobrodošlicu i ako nešto treba tu su za nas. Zaista jedna prijatna i domaća atmosfera - kaže pevač koji je bio spreman na sve što nosi preseljenje.

- Nije bilo teško, ali je bilo stresno i naporno Jeleni i meni dok smo spakovali sve stvari, razvrstali, videli šta nosimo, a šta ne. S obzirom na to da smo znali gde idemo i šta nas čeka nije nam bilo teško. Možda psu Petku je bilo najteže, ali i on se navikao – kroz smeh priča Stevanović koji otkriva da im se svakodnevica totalno promenila.

- Dani nam izgledaju prelepo, sve je mnogo mirnije, sporije, nekako je sve blizu, gde god da kreneš za čas stigneš. Manje stresa i manje gužve, a o lepoti mora i kada odemo na plažu, negde na ručak taj prizor jednostavno nas sve opušta i čini nas srećnim.

Nemanja je jednu želju ostvario dolaskom na primorje, a druga je povezana s istim.

- Jednu životnu želju sam ispunio, a to je život na moru, to mi je bio san, a druga neostvarena želja mi je da kupim brodić pa ćemo da se vozimo, pecamo i svašta nešto. Što se planova tiče, nemam neke preterane planove, došli smo ovde, adaptiramo se i uživamo. Posla ima hvala Bogu, malo ću da putujem i da radim, a uživaćemo ovde zato smo i došli. To su planovi do kraja godine, a posle ćemo da vidimo - srećno priča on za "Blic".

