MARKO MILJKOVIĆ UHAPŠEN NA AERODROMU: Lunin muž se oglasio i otkrio šta se dogodilo

Marko Miljković uhapšen je na beogradskom aerodromu.

Marko Miljković u društvu brata stigao je na aerodrom ''Nikola Tesla'' kako bi se čekirao na let za Nemačku. Ipak, sudbina je imala drugačije planove.

Marko Miljković uhapšen je na aerodromu, a kada je nakon tri sata izašao iz pritvora obratio se pratiocima preko svog jutjub kanala i otkrio šta se zapravo dogodilo.

- Umesto da vam se javim iz Nemačke, evo javljam se ispred policijske stanice. Snimio sam prilazak pasoškoj kontroli, dođem tu i zaustave me. Stavili su me u pritvor, nisu mi stavili lisice doduše, ali sam bio lišen slobode. Sve se dogodilo zbog saobraćajnog prekršaja, prekoračenje brzine van naseljenog mesta. Nije neki veliki prekršaj, ali je prekršaj pa imaju pravo. U principu su bili dobri prema meni, samo sam izgubio četri sata - otkriva Marko Miljković i dodaje da je sreća što se sve ovo izdešavalo sada nego kada porodično treba da otputuju na more.

Marko Miljković otkriva da se iz stanice javio Luni koja je bila zatečena situacijom u kojoj se našao. Ipak, sve se završilo dobro, a bivši zadrugar se iz stanice uputio ka porodičnom domu.

Prošle godine su se Luna Đogani i Marko Miljković našli u centru skandala jer je Miljković ušao u sukob sa komšijama, zbog čega je i bio uhapšen. Marka su posle 48 sati pustili na slobodu, a onda je on na svom Jutjub kanalu otkrio da ne može da priča o detaljima, ali da je odlučio da podigne ručnu i pusti sudije da rade svoj posao.

Podsetimo, nakon što je Marko Miljković uhapšen "Blic" je došao u posed ekskluzivnih fotografija iz Urgentnog centra, a onda je usledila nova drama kada su ga odveli u psihijatrijsku bolnicu "Laza Lazarević".Marko se žalio na stanare koji žive iznad njih, jer su mu na terasu bacali pomije, a onda im je kako je on sam rekao uzvratio jajima. Miljković je potom pozvao i policiju u stan i bio vrlo besan.

