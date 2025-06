Slađa Delibašić oglasila se nakon spekulacija da joj je Đole Đogani slomio ruku i otkrila da li ta priča ima veze sa istinom.

Slađa Delibašić i Đole Đogani razveli su se posle 22 godine braka, iako su jedno drugom svašta zamerali, ratne sekire i ljutnju ostavili su po strani kako bi bili dobri roditelji svojim ćerkama.

Ipak, njihov odnos ponovo se našao u žiži interesovana nakon što je Slađin prijatelj, Ivan Gavrilović, tokom gostovanja u jednoj emisiji ispričao da je pevačicu bivši muž fizički maltretirao. Kako bi stavila tačku na spekulacije Delibašićeva se oglasila i otkrila pravu istinu.

- Joj videla sam to, nemam komentar. Nije me Đole maltretirao ni tukao, nego sam pala na nastupu u Budvi, tačnije pala sam na stepenicama i tako sam se povredila. Ne znam što je Ivan to rekao, nisam se čula sa njim. Ne ljutim se na njega, sve i svašta sam slušala, svašta je izlazilo, ali moram da ga pitam zašto je to rekao. Verovatno nije čuo neke moje izjave, možda mu je u dubini mozga ostalo šta se pričalo i spekulisalo. Mi ne pričamo o mom prošlom životu, stvarno se lepo družimo. Ne volim da se vraćam u prošlost. On ima svoj brak, ja sam, nažalost sama. Ali, takav je život - otkriva Slađa Delibašić.

Slađa Delibašić i Đole u braku su dobili dve ćerke - Silviju i Marinelu. Ipak, ljubav nije opstala, a Đogani je nakon razvoda sreću pronašao pored Vesne sa kojom i danas uživa u skladnom braku.

