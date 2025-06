SLAVLJE DO JUTRA! Crno-beli proslavili titulu! Ovi pevači su ih zabavljali!

Tamo gde je sezona 2024/25 svečano počela, tu se u dobrom raspoloženju i završila.

Rukometaši Partizan AdmiralBet-a sinoć su u restoranu ,,Savanova“ proslavili titulu prvaka države, a od danas ih očekuje zaslužen odmor. Rukometaši i funkcioneri kluba slavili su do sitnih sati, a goste su zabavljali Nenad Jovanović i Aleksandra Tešić. Sa željom da naredna sezona bude još uspešnija, nazdravilo se trofeju koji se u Humskoj čekao 13 godina. U klubu se očekuje i zvanična potvrda da će Partizan od jeseni igrati Ligu Evrope, a predsednik Miljan Žugić istakao je da su, u skladu sa visokim ambicijama, već dovedena pojačanja.

– Titula koja se čekala 13 godina je kruna svega i to je bio najvažniji trofej ove godine. Ostaje žal za Evrokupom, usled svih dešavanja sa AEK-om, i uveren sam da bismo mi bili u tom finalu sa Alkaloidom. Nadam se da ćemo sa uspehom nastupati i u Ligi Evrope, koja je po kvalitetu mnogo bliža Ligi šampiona. Već smo doveli nekoliko pojačanja, još se radi na dovođenju igrača, a na klubu je da ekipi obezbedi još bolje uslove, kako bismo bili konkurentni u svim takmičenjima.

Pred kapitenom Nikolom Zečevićem je, nažalost, nova operacija i višemesečni period oporavka, ali predvodnik crno-belih ne dozvoljava da mu to pokvari raspoloženje i skrene misli sa osvojene titule.

– Od prvog dana kada sam došao u Partizan, sanjao sam o tituli. Iza nas je fantastična sezona, ostaje žal što broj osvojenih trofeja nije veći, ali ovaj je svakako najvredniji i najlepši. Stvarno sam presrećan zbog svih ljudi u klubu i mojih saigrača. Želim svima da se dobro odmore. Ja ću imati malo teže leto, nažalost, ali saigračima želim lep odmor, pa od jula krećemo u nove pobede.

U odsustvu Zečevića kapitensku traku je u finalnoj seriji plej-ofa nosio Mladen Šotić. Iskusni levokrilni rukometaš pozvao je navijače da i u narednoj sezoni bodre crno-bele.

– Bila je ovo jako teška sezona, ali uspešna. Na kraju je najvažniji trofej otišao u vitrine našeg kluba. Znamo koliko ljudima u klubu i navijačima znači taj trofej jer je Vojvodina dominirala godinama. Nadam se da će naredne godine naši navijači i svi ljudi oko kluba, i u Evropi i na domaćoj sceni, imati razloga da uživaju na našim utakmicama.

Levi bek Petar Đorđić ponovio je uspeh svog oca Zorana Đorđića, koji je kao čuvar mreže sa Partizanom bio prvak države 1993. godine, kada je osvojena prva titula u istoriji kluba.

– Svi smo jako želeli titulu, svima je to bio cilj. Znali smo da će biti teško jer je Vojvodina toliko godina bila dominantna. Međutim, verovali smo da mi to možemo, na svakom treningu se od početka pa do samog kraja videla ta želja. Na kraju se san o tituli i obistinio. Videlo se na kraju, pogotovo kada se Zeka povredio, koliko je umor bio prisutan. Sezona je bila duga i naporna, veliki broj utakmica je odigran, ali na kraju je najvažnije da smo zadržali motivaciju. Mislim da nam je to i donelo pobedu u finalu.

Rukometni klub Partizan AdmiralBet zahvaljuje se svojim sponzorima, prijateljima kluba, navijačima i svima koji su pružili podršku timu u protekloj sezoni.

U toku je proces promene grba, pa će crno-beli u novu sezonu ući sa zlatnom zvezdicom iznad grba, koja simbolizuje deset osvojenih titula prvaka države.

Autor: Nikola Žugić