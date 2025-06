NISAM IM BILA MAĆEHA, VEĆ DRUGARICA: Bivša žena Nikole Rađena progovorila o odnosu sa Anom Kokić: Više ne praštam prevare...

Iskrena do koske!

Milica Ristić, pevačica i bivša žena Nikole Rađena, vredno radi na novim projektima, a za domaće medije progovorila je i o majčinstvu i svim aktuelnostima u njenom životu.

- Pre ovih pesama, sam obradila oko 8 pesama. Nije bilo autora koji su mi rekli ne, čak su se pojedini i zahvaljivali. Dobila sam veliku pohvalu od Jelene Trifunović zbog pesme ''Da ne vidi ona''. Realna sam, sve je u svoje vreme. Da sam ranije ušla u ovaj posao, ne bi to bilo to. Prošla sam kroz neke stvari koje obliku čoveka. Istina je da me je povezivanje sa nekim ljudima pomoglo u medijima. Nećemo da se lažemo. Sa osmehom se sećam prošlosti, da nije nje, ne bi bilo mog sina - rekla je Milica Ristić.

Kako kaže najteže joj pada kada treba da se odvoji od sina kada ide na nastupe.

- Iskreno, baš teško. Pomaže mi baka i ujka servis. Znam da odlazim na posao kad on spava. Žrtvujem sam zbog njegovog boljeg detinjstva. Odričem se sna zbog njega. Nisam film pogledala jer sam majka i pevačica - govorila je pevačica pa priznala da je slobodna devojka:

- Oprezna sam što se tiče novih veza. Duvam u jogurt. Nisam više sama, malo je teže. Prvo moram da vidim da li je dobar da mene podržava u poslu i da bude uz moje dete. Ne bojim se veza, ali baš oprezno mislim o tome. Vreme je da budem sama, da uživam u samoći i majčinstvu.

Sa Anom razmenim poruku podrške

Otkrila je i u kakvim je odnosima sa bivšom ženom svog bivšeg muža, Anom Kokić, te kako se slaže sa njenim ćerkama.

- Ranije smo se sretale, sada razmenimo po koju poruku podrške. Divna je žena, majka je dece mog bivšeg supruga. Lepo mišljenje mislim o njoj. Što se tiče dece, nisam im bila maćeha, već drugarica.Trudila sam se maksimalno, zaista.

Više ne prašta prevare.

- Prevare više ne praštam. Iskreno, ne znam koliko ih je bilo u prošlosti, danas sam pametnija.

Autor: Nikola Žugić