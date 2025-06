PIO SAM FLAŠU VISKIJA ZA VEČE, ANA JE SVAŠTA PROŽIVELA SA MNOM: Prva velika ispovest Peđe Jovanovića nakon TREĆEG pomirenja sa ženom

Peđa Jovanović u velikoj ispovesti za medije otkrio je da se pomirio sa suprugom Anom, a tom prilikom progovorio je i o svom poroku, koji je i bio jednim delom uzrok njihovog kraha braka.

Peđa Jovanović je na samom početku razgovora istakao da je sam sebe najviše motivisao da kaže "zbogom" alkoholu.

- Niko drugi ne može da donese tu odluku. Meni su dugo pričali, familija, brat Nenad, on se jako bio zabrinuo za mene. Zove me u sedam ujutru da idem kući, iako se svirka završi u četiri, mi sedimo... Sam sam shvatio. Nije vredelo niko da mi priča, ni žena, ni sestra, ja sam mislio da sam u pravu i da uživam u životu, što je bilo pogrešno. Kada sam to shvatio, to je bio prvi korak ka otrežnjenju - pričao je Peđa i dodao:

Ja sam mesecima odlagao to i pravio neki plan, pa sam kao pokušavao prvo da smanjim. Kao večeras ne moraš da popiješ flašu viskija, popij dve čaše... I onda mi to pođe za rukom. I onda sam kao ponosan, vidim da mogu da se kontrolišem. Nema tu kontrole, kad čovek zaglibi duboko u to... Shvatio sam ili-ili. Nema tu sredine. Hvala Bogu sam doneo tu odluku da prestanem da pijem pre tri godine i ne pomišljam više u životu da pomirišem alkohol.

U našem razgovoru ispričao je da je živeo lažnim životom dok je konzumirao alkohol.

Nikad nisam bio srećniji i zadovoljniji. To je bila neka lažna euforija, sami sebi lažete sa nekim pomoćnim sredstvom da vam je lepo.

Pomirenje sa suprugom

Jovanović se dotakao pomirenja sa suprugom Anom, sa kojom je dva puta bio prekidao odnos.

- Moja bivša supruga više nije bivša, sad je sadašnja opet. Ana je najveća ljubav mog života i mi smo stalno bili pred nekim razvodom, sad sam rešio da se više ne glupiram i da se posvetim pravim vrednostima - porodici - rekao je Peđa i dodao:

Više ne znam ni ja koliko puta smo se svađali. Mi se papirološki nikad nismo razveli iako smo sad bili blizu. Mislio sam da sam u pravu, a nisam bio. Sad se vraćamo suštinama u životu. Porodica je bitnija od svega. Sad je treća sreća, više neće biti oscilacija.

Pitali smo ga da li je glavni uzrok problema u braku bio njegov porok, odgovorio je:

- Najviše je bilo to, ja sam pogrešno sagledavao ovaj svet. Ona je pokušavala da me dozove pameti milion puta, ali joj nije polazilo za rukom. Svaka joj čast šta je sa mnom sve proživela i hvala što je ostala uz mene i nikad nije gubila nadu. Sada cenim to više nego ikad - poručio je pevač.

