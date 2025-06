Sin Arsena Dedića se lavovski borio sa opakim porokom: Dva puta završio na lečenju, a onda...

Još 2007. godine hrvatski mediji pisali su o njegovoj borbi sa zavisnošću od alkohola. Matija nije krio da vodi tešku i dugotrajnu bitku.

Poznati muzičar Matija Dedić, sin legendarnih umetnika Arsena Dedića i Gabi Novak, preminuo je iznenada u nedelju u Zagrebu, u 53. godini života. Njegova prerana smrt zatekla je region, a od njega se opraštaju njegove voljene kolege od Petra Graša, Nine Badrić...

Teška borba sa zavisnošću: Matijina prva rehabilitacija

Još 2007. godine hrvatski mediji pisali su o njegovoj borbi sa zavisnošću od alkohola. Matija nije krio da vodi tešku i dugotrajnu bitku.Talentovani pijanista godinama je pokušavao da se izbori s alkoholizmom, a više puta se podvrgavao lečenju. Tokom 2006. završio je na bolničkom lečenju u zagrebačkoj bolnici „Rebro“ zbog narušenog zdravlja izazvanog alkoholom. Tada je doneo odluku da menja svoj život iz korena.

Nekoliko meseci kasnije, izgledao je i osećao se kao novi čovek.

„Mislio sam, bojao sam se da će biti kriza, ali ništa od toga“, govorio je tada Matija nakon dva meseca lečenja.Lečenje je bilo uspešno, krvni nalazi i funkcija jetre pokazivali su odlične rezultate. Izgubio je nekoliko kilograma i ljudi iz njegovog okruženja ponosno su isticali njegov napredak.

„Problemi s alkoholom kod mene traju već 16 godina. Muzika je uzela svoj danak. U jednom trenutku došao sam do tačke u kojoj nisam mogao da vežbam ili komponujem bez alkohola. Sad je to iza mene. Odlično sam, i to ne samo fizički. Najvažnije je što sada na svet gledam pozitivnije“, rekao je tada.

Povratak problema i podrška porodiceIpak, stari demoni vratili su se već godinu dana kasnije. Matija je ponovo završio u bolnici, ovoga puta u bolnici „Sestara milosrdnica“, na odeljenju za odvikavanje od alkohola. Prema navodima medija, bio je u veoma lošem psihičkom stanju – potišten, iscrpljen i pod sedativima.

Autor: M.K.