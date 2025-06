DANAS JE OTPAO PUPAK: Pevačica se porodila u Americi, pa nakon dve nedelje pokazala šta se desilo njenoj bebi (FOTO)

Mlada pevačica Azra Husarkić porodila se krajem maja u američkoj bolnici, i dobila ćerkicu Lenu koja joj je potpuno promenila život.

Azra trenutno uživa u najlepšoj životnoj ulozi, a u mnogome joj pomaže i njen misteriozni suprug koji ima ozbiljan biznis u Americi, gde zajedno žive.Koliko zaista uživa u svakom trenutku majčinstva, govori i činjenica da je juče objavila sliku koja je izazvala pažnju.

Naime, Azra je uslikala bebin pupak koji je otpao, dve nedelje nakon rođenja malene Lene.

- Maminoj curi je danas otpao pupak - napisala je Azra u objavi.

To je normalni proces kod beba, a Azra je to uslikala i zavila u maramicu gde je napisala datum i ime svoje ćerke, pa pokazala da će to čuvati.

