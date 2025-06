TO JE PREVARA VEKA! Mina Kostić tvrdi da nije bila usvojena: Lagala me, mnogo me je lagala... Pevačica progovorila i o promeni imena

Pevačica Mina Kostić u svojoj ispovesti otkriva detalje iz života i objašnjava neudomice koje se tiču njenog pravog imena, porodice i usvajanja.

Mina Kostić je promenila ime, nekada se zapravo zvala Minira Jašari. Mnogo puta se pričalo o tome da je usvojena, a ona sada otkriva pravu istinu, detalje iz svog života kao i to zašto nije živela sa svojom porodicom.

Mina je rođena u Beogradu, živela je na Ledinama sa roditeljima i još devet sestara i braći. Kako je sama ranije naglasila nikada nisu bili gladni i žedni.

- Nikada. Tata je iz Uroševca došao sa nekih možda 14-15 godina za Beograd, a mama je iz Peći. Upoznali su se mladi, ništa nisu imali i krenuli su u jednu etapu života. I onda se rodila prva moja sestra Meri, pa druga, pa treća, pa četvrta, pa peta, ja sam šesta. I onda su oni želili da dobiju sina, a pre toga smo živeli u Sajmištu. Ja sam povukla nogu i dobijam brata, pa sestru, koja se udavila sa 13 godina, pa još jednog brata i još jednog brata Miju, Kemi i Mija. I tu je mama završila, već sa 35 godina je završila sa rađanjem - kaže Mina pred kamerama Blic televizije.

"Bila sam željna ljubavi"

Minin tata je voleo decu, nije okupljao samo svoju već i komšijsku, Mina kaže da je uvek bila topla atmosfera i da je u kući uvek bilo pesme i smeha.

- Moj tata je non-stop igrao i pevao. Bio je prelep čovek. On je toliko zabavljao sve. Kog god da dođe on povede društvo, naravno nismo imali sto, nego ovako neki niži sto, šta god ima on to iznese, hrana, piće, iće, mi svi igramo, pevamo. Ja sam bila željna ljubavi, da me neko prigrli, da mi kaže da me voli. To su oni pokazivali ali nisu mogli ponaosob. Trebalo je i vaspitavati nas, ja sam zaista u 7.15 gledamo crtani, onaj crno-beli, struje nije bilo često, zato što se tako dešavalo, a nekad nismo mogli da platimo, naravno, posle toga spavanje, svi, pod konac, bukvalno smo na podu spavali, k'o sardine, ali smo bili srećni. Ljudi su voleli mog oca i poštovali. On je radio u gradskoj čistoći, bio je jako cenjen i čist, pedantan čovek. Govorili su, Alija je najpošteniji čovek i ima najlepše ćerke. A moja mama je bila velika domaćica, jedna vrednica. I verujte da sam ja toliko vredna i sve sestre, ali je jednom prilikom rekla jednom bivšem momku: "Nisi ti lud, ona vredi za njih deset". Tako da, šta da kažem, jeste siromašno, ali mi nismo bili siromašni u duši. To je nešto što ću uvek pamtiti i jako mi je drago što nisam ni poletala, uzvezdila se, jednostavno na zemlji sam i to mi je jedan blagoslav - kaže Mina.

Promena imena

Na pitanje da li je ime promenila zbog karijere Mina kaže:

- Ne, nisam. Ja nisam ni zamišljala da će to tako da bude, nego me je nerviralo to ime, Jašari Minira. Ja kažem, zašto ste mi dali to ime, ja živim ovde u Srbiji, šta će mi to ime, ja sam Srpkinja. Ja lepo odem i uzmem Jasmina. Evo, ja ću ovom prilikom da pozdravim moju braću i sestre, da im kažem da ih mnogo volim, da im zahvalim na svemu i da im se izvinim zato što sam dozvolila da me jedna žena koju sam ja volela natera da ja prihvatim to da ona kaže tu neistinu. Oni se mene nisu odrekli. Bilo im je teško i tati i mami, ali su oni znali odakle vetar duva. Ovako, sestra mi se starija zove Meri, Biza, Gana, Feta, Zoja, Mini, Eni, Kemi i Mija i Deki. Promenila sam ja ime, promenio je onda moj brat Enver, on je uzeo Dejan Ivanović, a ovaj Kemi koji je oženio Kineskinju, prelepa snajka, on ima dvoje dece, Anđela i Stefan, on je uzeo Milan.

O tome da ipak nije usvojena

Javnost je upoznata sa jednom činjenicom, a to je da je od njene pete godine o njoj brinula čak neki kažu i usvojila je izvesna Duda, Mina Kostić, na to kaže:

- Prevara. Upoznata je javnost sa prevarom veka. Ja sam odlučila posle toliko vremena, 20 godina, nje više nema, tu ženu sam ja mnogo volela... Ne, nije istina, nemamo ni papirološki ništa. To je Đusova tetka, ona je živela na Ledinama i moji su stalno išli kod nje, telefonirali, ja sam njoj nosila novac, kupim joj nešto što treba, cigare... Ona je žena živela sama, od penzije i ona je videla kakva sam ja, šta veli ova devojka radi i da mi ona prepiše to da ja dajem 100 maraka. Ja sam rekla, okej, to je tako prošlo, ja sam išla, radila. I onda kad sam ja odlučila da odem od kuće, pošto mi je bio potreban mir i da spavamo, a to kod kuće nismo imali, kako dođem, koliko si para zaradila, niko te ne pita, ni kako ti je bilo, ništa, a ja sam tad pevala u Mokrom Lugu, bukvalno onako njiva jedna, tu su dolazili, ma ceo grad - priča Mina koja je tada imala 17 godina i nastavlja:

- Svi kriminalci su dolazili, ja to nisam ni znala, ali me taj Karanfil pokojni, Manojlović Fuka i Ugar, i sva ta cela ekipa, i oni su ljudi na kraju krajeva, mi smo jako usko povezan svi ti, da kažem, ljudi iza zakona i političari i pevači i sportisti, a ja pevam ljudima i ja ne pravim razliku ko je šta, koje je vere. Meni su ljudi ljudi i ja samo tako prilazim i srcem idem. Da se vratim na moj početak. Nisam je usvojena sa pet i zato mi je krivo.Mina ističe da je upravo Duda koju pominje ta koja je izjavila da je Mina usvojena.

- Da se vratim sad na Dudu, ona je to rekla. Ja sam nju volela, ona je bila dobar čovek, ali veliki manipulator, posle sam ja to shvatila, Slavice, nažalost. Znate, kad vi vidite da vi možete da radite sa jednom osobom šta hoćete i vi to radite, ali, ona, ta osoba misli da vi radite najbolje za nju, a u stvari ta osoba ima sve, samo nema hrabrosti da bude sama, jer je navikla da bude sa nekim, sigurnost. I onda ona kaže: "Ti k’o jedinka prolaziš", ona je mene odvajala od njih. Meni je bilo jako teško, u jednom trenutku sam se suprotstavila, ona kaže: "Pa nisi mala, niko te nije terao", ja joj kažem: "Dobro". I onda se desilo da se ona razbolela, i ništa ona meni, niti je finansijski pomagala, ništa, ja sam sve sama, ja sam oduvek radila, ja sam bila jedna od najskupljih pevačica u Beogradu, kao amater, radila svako veče i pevala i svadbe i fudbalerima, i celoj estradi, svi su znali. I ona je to onako koristila baš, lagala me, mnogo me lagala, ali, znate kako, za deset godina, takve stvari su mi se dešavale, da, ja sam se samo toliko molila Bogu, i molila, i molila da mi pokaže put, jer ja nikome više ne verujem, meni je Bog sam put otvarao. Samo mi u glavu, onako baci misao ili ovde u srcu, uradi to, ja uradim i saznam istinu. Ja joj kažem, ali ona je već bila bolesna, imala je mikrocelularni karcinom na plućima i nije mogla ništa da uradi, da je spasu, bila je u domu - priča Mina.

Ipak, njena smrt Minu je pogodila, to je veoma teško podnela.

- Jako teško. Ja sam je obilazila u domu svaki dan, svaki drugi dan, a bila sam u baš teškom psihičkom stanju, rastrojena. Emotivno sebe radi, emotivno zbog nje, dete, mršava, četrdeset kilograma. Ma ljudi moji, ja nisam radila, to je bilo stanje… Ja sam se tako izdigla na kraju i kažem, Bože, hvala ti. Kad su mi javili za nju, ja sam baš onako bila zatečena, mada bili su divni svi prema meni, na onkologiji, u Hitnoj, u Urgentnom, svako gde god sam pokucala, oni su meni otvarali vrata i stvarno im hvala na tome - kaže Mina Kostić.

Duda je, kako ističe profesorka, formalno nije usvojila, ali je pokušala malo da je distancira, odvoji od porodice.

- Malo više - ubacuje se Mina.

Danas smatra da taj odnos nije bio krajnje čestit i pošten.

- Ne, ne, ne. Ona je znala da sam i vernik, da su moji pošteni i dobri: "Oni su dobri, ali ti kao jedinka prolaziš", mislim, te neke priče, ja sam njoj mnogo verovala i onda sam shvatila zašto to ja radim. I u jednom trenutku, živeli smo zajedno u 39 kvadrata i ona, moje dete hoće da pomazi kucu, ona: "Nemoj ljubi te majka noga ga boli". I ja sam rekla: "Anastasija, prestani". I uzmem i kao onako je malo i kažem: "Ovo si sad uradila i nikad više". I kažem, sad ću stan da uzmem. Uzela sam stan i htela sam da odemo u garsonjeru, međutim, ona kaže: "Nemoj ti si s detetom". Ona je otišla i od tada više nismo živeli zajedno, ali ja sam išla, pomagala, nosila i ona nije bila zadovoljna - priča Mina i objašnjava šta se dogodilo kada se u njenom životu pojavio neko:

- Pojavio se neko još u mom životu. Posle šest godina, ja sam samovala sama, tugovala i onda je meni bilo okej, međutim, ona je rekla: "Uselila je švalera u stan, a mene izbacila".

Autor: M.K.