NUDILI SU MI KARIJERU PREKO KREVETA: Kaja progovorila o nepristojnim ponudama: Uticajan muškarac misli da može sve novcem da reši...

Kaja Ostojić kaže da su je svojevremeno ucenjivali imućni menadžeri, koji su joj nudili veliku karijeru, ali je zauzvrat sa njima trebalo da ima intimne odnose.

Pevačica kaže da je bilo raznih situacija, ali da je njoj uvek bio preči ponos i mir u glavi, od bilo kakve velike karijere.Kaja je objasnila da su takve stvari vrlo prisutne na estradnom nebu, ali da nikada ne bi imenovala bilo koju koleginicu, koja je na sličan način došla do slave.

- Tokom moje karijere bilo je mnogo ljudi koji su pokušavali na razne načine da me ucene. Neki muškarac koji je uticajan misli da novcem može sve da kupi i da reši, pa je tako mislio da je to slučaj i sa mnom. Mnogi se pitaju što moja karijera nije veća, zbog čega nisam veća zvezda, ali zapravo, samo sam se sklanjala od ljudi koji bi me ucenjivali - priča Kaja i nastavlja:

- Kad bi dolazio neko ko je uticajan, pa mi ponudi "karijeru preko kreveta", samo sam se povlačila i sklanjala. Mnoge pevačice bi rekle da se to ne dešava, ali i te kako je prisutno na estradi. Imate i slučajeve gde vas nazovu s nekog nepoznatog broja i kažu: "Slušaj, ako se ne pojaviš na tom i tom događaju, biće ti zabranjen ulaz ili imaćeš posledice ovakve ili onakve." Ako možeš da napraviš kompromis, okej, ali ako ne možeš, onda ja biram uvek korak nazad, pa makar me koštalo velike karijere.

- Plivam na estradi, iako imam faze da me ima, pa nema. Nemam mnogo prijatelja među pevačima, ima nekoliko ljudi s kojima se sretnem s vremena na vreme. Ima onih koje cenim i s kojima se ispričam kad god se sretnemo, ali to je sve. Ne produbljujem previše te odnose.

Inače, Kaja je jednom prilikom govorila o tome da je imala veliku finansijsku krizu, te je tom prilikom bila i psihički loše.

- Bilo je teško, ali ja sam imala pomoć od roditelja, tetke i teče koga više nema, nažalost. Oni su mi puno pomogli, tetka posebno, ona je čuvala dete dok nisam imala novca da priuštim dadilju i sve ostalo, ali kad sam počela da radim, obezbedila sam sebi pomoć - rekla je ona jednom prilikom za medije.

Autor: M.K.