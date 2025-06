Muž naše pevačice imao 99 ljubavnica! Ona otkrila kako ga ja uhvatila u prevarama: Jedna je došla kod mene u kuću, tukla sam ih...

Pevačica Snežana Jovanović Šikica svojevremeno je gostovala u jednoj emisiji gde je otkrila da je njen suprug imao 99 švalerki i ispričala kako se nosila sa tim.

Šikica istakla je da svaka žena mora da bar jednom u životu prođe kroz agoniju neverstva partnera, pa čak i kritikovala mlađe žene što to ne žele da trpe.

Na pitanje voditeljke kako je ustanovila da je muž vara, Šikica je iskreno odgovorila da ih je i sama "hvatala" na delu.

- Koliko sam ih puta našla. Bio je jedan moj kućni prijatelj, bio je bokser. Dolazio je stalno kod mene kući. Jedno jutro ja dolazim i vidim nema mi čoveka kući. Ja tu uvatim taksi i odem na splav, pravo tamo gde znam gde je. Vidim 7 sati ujutru oni izlaze iz kafane, moj muž sa švalerkom za ruku. Ovaj bokser kaže to je moja devojka. Ja sam mu tu rekla šta tvoja devojka, a Buca je vodi za ruku i udarim ga. On je na to rekao Snežana svaka ti čast - istakla je pevačica.

- Jednu sam sa motkom udarala. Došla je jedna kod mene kući i rekla gde je Buca treba da idemo na put. Kakav put mamu ti j**bem. Nije htela da izađe iz sobe i ja uzmem motku i izbacim je. Kakav bre put j**bem li ti lebac - rekla je Šikica.

Autor: N.B.